"Una volta nella vita” al Teatro Piccolo

Giovedì 26 gennaio, alle ore 21.15, al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) in occasione delle iniziative per la Festa di San Giovanni Bosco (31/1) il santo dei giovani, patrono del Piccolo Teatro (che è appunto la sala padovana dei salesiani) e della Parrocchia della Paltana, sarà proiettato -ad ingresso gratuito- il film "Una volta nella vita" di Marie-Castille Mention-Schaar,

Al termine della proiezione ci sarà un breve commento sugli spunti che il film offre sul tema dell'educazione dei ragazzi (campo in cui Don Bosco fu precursore).

Il film è ambientato nella banlieu di Créteil, a sud-est di Parigi, dove il crogiolo di etnie e differenti confessioni religiose ha numeri ben sopra la media. Al liceo Léon Blum, in particolare, c’è una classe multiculturale litigiosa e indisciplinata che crea problemi al preside e al corpo docente.

Solo la professoressa di storia, Anne Gueguen, pare essere in grado di farsi ascoltare da quei ragazzi e sceglie proprio quella classe per partecipare al concorso nazionale della Resistenza e della Deportazione indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione. L’incontro con la memoria della Shoah avrà un impatto indelebile sulla vita e sul comportamento dei ragazzi della banlieu.

Quest'anno la coincidenza vuole che il film scelto per l'iniziativa affronti anche il tema della Shoah, alla vigilia della "giornata della Memoria".