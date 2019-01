Ungaretti soldato, presentazione del documentario al San Gaetano

Ungaretti soldato è un progetto documentaristico, ideato e prodotto da Vincenzo Marega per Bisiafilm, che vuole illustrare il percorso umano ed artistico che Giuseppe Ungaretti, come soldato dell’esercito italiano, compì durante la prima guerra mondiale nelle trincee del Carso.

Proprio in quei terribili anni il poeta compose le sue liriche più famose che vennero raccolte ne “Il Porto Sepolto”.

La struttura del documentario prevede un’attenta analisi socio/storica, ad opera dello storico Lucio Fabi, del contesto nel quale si trovò a vivere l’esperienza della prima guerra mondiale il poeta.

Interlocutore e compagno di viaggio di Fabi è il musicista Andrea Chimenti, autore della colonna sonora ed unico artista ad aver ottenuto da Annamaria Ungaretti il permesso di utilizzare i versi del padre per la realizzazione di un cd musicale. Vengono seguite, passo a passo, le tappe che percorse il reggimento al quale apparteneva il poeta nelle trincee e doline carsiche e, grazie alla presenza di gruppi di rievocazione storica, verranno ricostruiti i brevi momenti di quiete, in trincea e nelle retrovie, durante i quali Ungaretti componeva i suoi versi.

