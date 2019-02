“Unicum”, presentazione del libro di Ezio Franceschi alla galleria Cavour

Sabato 23 marzo alle ore 17 in Galleria Cavour a Padova verrà presentato il romanzo di Ezio Franceschi "Unicum. Dio è tornato (Non fatevi prendere dal panico)", Fondazione Mario Luzi Editore.

Presenta il romanzo Anna Montanaro, filosofa di formazione.

Sarà presente l'autore.

Dettagli

«Un romanzo denso e ricco di spunti riflessivi, culturali, storici, religiosi e sociologici. Molte sono le dimensioni che incidono sul corpo di questa appassionante invenzione letteraria. Quella del tempo, l'inafferabile spazialità delle sue epoche e l'elemento soggettivo della percezione cronolgica, ciò che individualmente sappiamo trarne come risorsa limitata spendibile, appunto, la vita. In questo romanzo Dio scende invece idealmente dai Cieli e calpesta la terra per essere tra gli uomini e vedere l'opera del suo stesso creato. La dimensione altra, il Creatore, si impasta ancora una volta le mani con la realtà non per darvi nuovo corpo ma per vederla da vicino, averne contezza e cognizione, tocca l'esito e ha riscontro di tale operato. L'immagine surreale, certo non blasfema, dell'intero impianto narrativo è la chiave di svolta di un discorso riflessivo sull'uomo e l'universo altrimenti oneroso e schiacciante, di difficile accostamento con il dicibile e che invece tenta un possibile approccio con il mistero dell'esistenza e dell'origine, che resta comunque inesorabilmente permeato da una irrisolubile verità da indagare, e proprio per questo pungola l'uomo con la sua domanda assetata di verità e di esistenza.»

(Mattia Leombruno, Presidente Fondazione Mario Luzi).

Ezio Franceschi

Ezio Franceschi, nasce a Padova dove svolge i suoi studi e la maggior parte della sua attività professionale. Maratoneta per vocazione. Dipinge e scrive racconti e romanzi. Ha pubblicato con l'Editore Mario Luzi i romanzi: Il facilitatore della casa sospesa e Unicum (Dio è tornato. Non fatevi prendere da panico).

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

donolatol@comune.padova.it - tel. 049 8204529