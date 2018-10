"Unincontro", meeting universitario al palazzo Bo

Iniziare l’anno con il piede giusto, ascoltando le storie di chi ci è già passato e di chi ce l’ha fatta, tra musica, risate e racconti di vita. Questo vorrebbe ogni matricola per scacciare tutte le paure e i dubbi sulla sua nuova carriera.

Unincontro, l’evento inaugurale a cui sono invitati a partecipare i nuovi iscritti all’Università degli Studi di Padova, si terrà giovedì 4 ottobre dalle ore 16 in Aula Magna di Palazzo Bo, via VIII febbraio 23 a Padova, alla presenza del magnifico Rettore Rosario Rizzuto e il Sindaco Sergio Giordani.

Tre ricercatori e di uno studente internazionale - Alessandra Biffi, ricercatrice e docente di pediatria; Andrea Crisanti, ricercatore e docente di parassitologia molecolare; Michele de Bastiani, ricercatore sulle celle fotovoltaiche all’università King Abdullah in Arabia Saudita (Kaust) e ‘Young Researcher of the Year 2018”; Marwan Adel Moawad Zaher, studente del corso di laurea magistrale in Local Development – racconteranno dapprima le loro storie in un talk condotto da Federico Taddia.

A seguire, l’aula Magna ospita uno spettacolo con Leonardo Manera, comico protagonista di tutte le edizioni di Zelig e inventore di monologhi e personaggi divenuti poi particolarmente celebri. Al termine dell’incontro fanno un’incursione in Aula Magna anche i componenti della band Selton, gruppo folk rock brasiliano che in serata terrà un concerto vero e proprio, sempre dedicato a matricole e studenti Unipd, al Caffè Pedrocchi. Proprio nel più celebre caffè padovano, dopo la chiusura dell’evento a Palazzo Bo, viene offerto un aperitivo ai partecipanti, accompagnati dalla musica e l’animazione di RadioBue.it, la web radio degli studenti dell’Università di Padova, e il concerto, appunto, dei Selton: è The Academy Night VI.

Durante la stessa settimana, le giovani matricole avranno la possibilità di visitare gratuitamente alcuni centri della vita padovana, per calarsi a pieno nell’atmosfera della città veneta.

Dettagli

Il 5 ottobre ad aprire le porte alle visite - con un turno alle 11 e uno alle 11.30 - sarà invece l’Orto Botanico.

Info

Info iscrizione: https://www.unipd.it/unincontro2018

https://ilbolive.unipd.it/it/event/unincontro-2018-giornata-benvenuto-alluniversita