UniPapiro & Tribunato degli Studenti go to "Associazioni in Vetrina 2018, La Cultura a Padova Urbs Picta".

Dettagli

Sabato 22 settembre e domenica 23, UniPapiro, insieme al Tribunato degli Student, partecipa ad “Associazioni Culturali in Vetrina 2018” Programma generale con due iniziative per raccontare la tradizione del Papiro di Laurea, espressione culturale secolare e che ancora oggi rappresenta l’ultimo atto dell’esperienza universitaria per tanti padovani e una spinta verso il mondo del lavoro.

Sabato 22 settembre, ore 19

Sala Nassyria, Piazza dei Signori

Conferenza: Il papiro di laurea, tra università e lavoro

“Il Papiro di Laurea è l’anello di congiunzione tra università e mondo del lavoro, non solo perché conclude il percorso accademico ma anche perché da un lato questa traduzione goliardica offre a tanti disegnatori l’opportunità di iniziare a guadagnare attraverso la loro passione, dall’altro diventa il primo amore per chi desidera promuovere, raccontare, rappresentare un’Istituzione e poi, nella vita da grande, un’Impresa.”



Intervengono il Papirista dell’Anno 2018 Valentino Villanova, papirista e disegnatore professionista, e Stefano Baroni, principe del Bo, membro del Consiglio Direttivo della Fondazione VIII Febbraio ed esperto di Relazioni Pubbliche e Comunicazione istituzionale.

Partner: Comitato 8 Febbraio Fondazione di partecipazione

Domenica 23 settembre, ore 17

Plateatico del Caffè Pedrocchi

Esposizione di papiri storici

In un luogo storico, simbolo della città di Padova, esporremo alcuni dei Papiri storici del nostro Archivio, quelli di Paolo Marchesini e Valentino Villanova (Papiristi dell’Anno 2017 e 2018), ed alcune eccezionali sorprese raccolte grazie alla collaborazione con Alumni!

Partner: Alumni Università degli Studi di Padova

#unipapiro #goliardia #tribunato

#alumni #fondazioneVIIIfebbraio #AssociazioniinVetrina2018