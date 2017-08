"Universal Festival 2017", musica elettronica al Parco della Musica

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/165849400643781/

Universal Festival: il primo Festival di musica elettronica in Veneto! Venerdì 1 Settembre 2017

Una giornata interamente dedicate alla musica EDM e tutti i suoi sottogeneri. Potrai scegliere di ballare sulle note del ritmo che più ami: dalla House, alla Melbourne Bounce, alla commerciale, per poi passare ai suoi più svariati sottogeneri.

📍 Location

Parco della Musica - Padova

------------------------------------------------------------------------------------------

Dalle ore 17 a.m. alle 2 a.m. LIVE MUSIC.

▪️SPECIAL GUEST DEEJAYs▪️

Wasback

Le sue tracce sono uscite su etichette discografiche note, tra cui Spinnin’ Records, Revealed Recordings e suonate da Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Tiesto, Afrojack, W&W, Nicky Romero e molti altri.

Ha collaborato con vari artisti del panorama EDM tra cui Sujano, Rivero e molti altri.

On Facebook:

facebook.com/wasbackofficial/

On Instagram:

instagram.com/wasbackofficial/

On Spotify:

open.spotify.com/artist/3rmYE7edorDWoKVPGk9iLZ

------------------------------------------------------------------------------------------

Thomas Deil

“Thomas Deilnasce il 16 Dicembre del 1999 a Padova.

Appena dodicenne inizia ad avvicinarsi al mondo dell’EDM attratto dai nuovi suoni che coinvolgono la maggior parte della produzione internazionale. Questa sua passione si trasforma in una sorta di “gioco” dall’anno successivo quando Thomas comincia una prima fase di produzione, che lo vede impegnato nel genere hardcore.

Il vero artista si rivela l’anno successivo quando Thomas sente di essere molto più portato per l’Electro House, ed è da lì che arrivano i primi riconoscimenti importanti, a livello di supporto, da parte di dj già affermati come: Angemi, Marnik, Yves V, Timmy Trumpet, Tom Staar, Will Sparks... solo per citarne alcuni.

Il cambio di supporto da Reason 5 a FL ed Ableton per migliorare la sua produzione, lo porta a farsi notare da etichette internazionali come Vireggs Records che gli propone un contratto.

A soli 17 anni Thomas Deil ha già suonato in eventi con dj famosi del calibro di Merk & Kremont, Usai, Zonderling, Juicy M, Lil Jon e Tommy Walker.

Proprio quest’ultimo lo ha presentato in anteprima a un evento internazionale (il Tusev Tek Barv Music Festival di Lubiana, in Slovenia) suonando insieme a Thomas, davanti a più di 100 persone, una delle sue ultime tracce inedite “BLVCKLST”.

Attualmente Thomas sta lavorando molto sul genere Trap oltre che sull’Electro House, influenzando entrambi i generi con suoni alternativi, sempre alla ricerca di uno stile che possa definirsi totalmente innovativo...meta ultima di ogni artista produttore.”

On Facebook:

facebook.com/thomasdeil.official

On Instagram:

instagram.com/thomasdeilmusic

On Spotify:

open.spotify.com/artist/5uYKQrTEx51AOXot2Z2Czl

------------------------------------------------------------------------------------------

▪️SPECIAL GUEST▪️

Rampaz + Ric De Large Live:

Simone Rampazzo in arte Rampaz, fondatore e rapper del collettivo SKRTERS TEAM, è nato ad Abano Terme nel 1997. A dicembre ha pubblicato il suo primo progetto “VOGLIO COSE FORTI MIXTAPE” che anticipa l’uscita di video di tracce come “TERME” e “SKRTERS”.

In attesa di nuovi progetti, ha da poco reso disponibile il nuovo singolo “ESCORT” oltre che su Spotify (più di 200 riproduzioni) anche su YouTube con l’uscita del nuovo video.

Riccardo Brambati, in arte Ric De Large è un produttore e tecnico del suono classe 1994 di Abano Terme. Ha prodotto e mixato l’album “Inception” in collaborazione con il rapper trentino Drimer, uscito a novembre 2016. Nel suo studio “RdL Studio” sono registrati, mixati e masterizzati tutti i progetti del collettivo SKRTERS TEAM di cui è membro e direttore artistico.

On Facebook:

facebook.com/rampazofficial/

On Instagram:

instagram.com/princerampaz_/?hl=it

instagram.com/ricdelarge/?hl=it

On Spotify:

open.spotify.com/artist/42dSRHPtxhKqEaA9ZoKaJE

------------------------------------------------------------------------------------------

🎼 Stage Area

➖ FlaMaj & Gblitz

https://demodrop.com/user/435350

➖ Forth & Back

https://www.facebook.com/weareforthandback/

➖ SARZ

https://www.facebook.com/OfficialSARZMusic/

➖ DAVEMAX

https://m.facebook.com/davemaxmusic/

➖ Skorpion b2b Rocket & Pierpaolo Bagherini

➖ Giulio Ferrari b2b GAB

https://www.facebook.com/OfficialGabMusic/

------------------------------------------------------------------------------------------

🍕 Food & Drink Area

L’area cibo & bevande resterà operativa per tutta la durata del festival: essa è in grado di servire cibi e drinks per tutti i gusti!

▪️Prezzi▪️

euro 10 prevendita + drink omaggio

Sul posto:

euro 15 entrata normale

(per chi non dispone della prevendita)

▪️Infoline & Reservations▪️

Davide +39 333 480 8550

Pierpaolo +39 388 922 5079

Una produzione:

Universal Festival - Padova