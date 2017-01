Universal Sex Arena in concerto al laboratorio culturale I'M di Abano

Sabato 11 febbraio l'associazione culturale Khorakhanè e il Laboratorio Culturale I'M presentano il concerto di Universal Sex Arena (Rock).

Apertura dalle ore 20. Inizio live alle ore 22.

Universal Sex Arena è un sestetto che proviene da Detroit, nel nord est del nord est italiano: la nascita del progetto risale all'inverno 2010.

Voce, due chitarre, basso, due batterie. "Romancitysm" è il secondo album e giunge ad un anno e mezzo circa dal primo "Women Will Be Girls" accompagnato da un tour di più di settanta date tra festival e locali.

"Romancitysm" è un concept album sulla città, entità femminile che genera vita e racconta i suoi processi, meccanismi, sistemi.

La vastità degli spazi della città, il tempo cronologico e la donna, sono gli interlocutori. La città è il soggetto che contiene la narrazione, come nella realtà.

La città è La Donna. Sensuale, molto articolata, complessa e adorabile perchè si fa amare; anche quando è sciupata dal tempo ha un'umanità incontenibile e calda.

Anche quando abbandonata e dimenticata, rivela i fantasmi della vita e quindi non rimane mai sola: la sua umanità è un profumo sempre più forte dell'oblio.

Città vuote da ripensare, ripopolare segretamente per costruire il piacere, il divertimento, la compiutezza del presente. Esplorare l'aeroporto della città fantasma, sentire gli odori dell'hangar, entrare nelle centrali elettriche per raccogliere qualche manuale di manutenzione è un bagno di vita.

Sette canzoni: stregonerie punk rock che guardano il Mediterraneo dal sud, soul-ravers, ballate per camera da letto. Un disco scritto per essere eseguito dal vivo e condiviso con il corpo tra moltitudini.

INFORMAZIONI

Contributo responsabile 5 euro. Ingresso con tessera associazione culturale Khorakhanè (5 euro).

Comunicazione riservata ai soci.