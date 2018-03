“Universerìe”, la terza puntata del laboratorio teatrale universitario al Teatro Verdi

Il progetto "Universerie", giunto alla terza edizione, è un format innovativo ideato e diretto dalla Compagnia Amor Vacui con l’obiettivo di portare in teatro il mondo universitario ispirandosi alla serialità televisiva.

Un instant drama in cui esperienze di vita vissuta - scritte e recitate da un gruppo di studenti di uno degli atenei più prestigiosi d’Italia, composto da dieci scrittori e dieci attori - si alternano a finestre di pura follia onirica con risultati esilaranti e a tratti sorprendenti.

In questa stagione, al Best Of della seconda edizione, seguiranno quattro nuove puntate e un nuovo Best Of che andrà in scena la prossima primavera.

SCOPRI LA RASSEGNA COMPLETA DI "UNIVERSERIE III"

Dopo la positiva esperienza delle prime due edizioni che si sono svolte nel 2016 e nel 2017, il Teatro Stabile del Veneto, nell’ambito del progetto Officina del Contemporaneo indice il bando di partecipazione alla terza edizione del laboratorio “Universerìe”.

Che cos'è

"Universerìe" è un laboratorio di drammaturgia e recitazione rivolto agli studenti universitari.

Si tratta di un format originale, un inedito esperimento di instant-drama che mescola finzione e realtà per produrre una mini-serie teatrale che racconti la vita universitaria della città di Padova.

La nuova serie sarà composta di quattro episodi di circa 20 minuti ciascuno, visibili a ingresso libero e di un finale di stagione che consisterà in un vero e proprio spettacolo comprendente tutti e quattro gli episodi.

Gli episodi saranno scritti e interpretati dai partecipanti al laboratorio, coordinati e affiancati dalla compagnia Amor Vacui.

Prossimi appuntamenti

Martedì 15 maggio, ore 18.45 e 19.30

Ridotto del Teatro Verdi

UNIVERSERIE III – 3 PUNTATA

Martedì 22 maggio, ore 18.45 e 19.30

Ridotto del Teatro Verdi

UNIVERSERIE III – 4 PUNTATA

Venerdì 31 maggio, ore 21

Teatro Verdi

III STAGIONE COMPLETA

Contatti

Pagina Facebook

Sito web

Gallery