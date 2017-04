Laboratorio “Universerìe – Una serie teatrale”, l'episodio 1 al Teatro Verdi

Dal 19 aprile al 2 giugno va in scena al Ridotto del Teatro Verdi la seconda edizione di "Universerìe", il laboratorio teatrale dello Stabile del Veneto.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI "UNIVERSERÌE"

Sono iniziate le prove per la seconda edizione di "Universerìe", il serial teatrale universitario in quattro episodi a cura di Amor Vacui e rivolto al mondo universitario padovano, nell’ambito del progetto OFFicina di Teatro Contemporaneo del Teatro Stabile del Veneto.

Il laboratorio, che vuole raccontare attraverso il teatro com’è la vita universitaria in città, è diviso in due percorsi: il primo dedicato alla scrittura per la scena e il secondo all’aspetto più prettamente attorale.

PARTECIPANTI

Da questa ricca ed eterogenea popolazione universitaria sono stati individuati, con successive selezioni, gli aspiranti attori e i potenziali drammaturghi che danno vita alla fase finale del progetto, sempre sotto la guida di Amor Vacui:

Francesco Alino Guerra, Giacomo Biagetti, Carlotta Cozzani, Francesca Federici, Riccardo La Grassa, William Macrillò, Alberto Maculan, Elena Polesello, Enrico Rama, Diego Scantamburlo si metteranno alla prova nella scrittura dei testi che verranno portati in scena nei quattro episodi del progetto seriale.

PROSSIMI EVENTI

SOCIAL

Da quest’anno il progetto avrà un risvolto più social: grazie alla fanpage “Universerìe", si potranno seguire le avventure degli studenti coinvolti, rimanere aggiornati sull’evoluzione dei lavori, sugli eventi e sulle curiosità del dietro le quinte.

INFORMAZIONI

http://www.teatrostabileveneto.it/events/event/univeseriebando-di-partecipazione/​

https://www.facebook.com/Universerìe-1585496991763135/​