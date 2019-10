Kids University a Padova, l’Università aperta ai bambini

La Kids University torna dal 14 al 19 ottobre all’università di Padova. Un modo per avvicinare le nuove generazioni alla scienza, stimolando la passione per la conoscenza e la curiosità verso il mondo della ricerca.

Nelle mattinate da lunedì a venerdì alunne e alunni di età compresa tra gli 8 e i 13 anni possono partecipare a laboratori, lezioni e visite museali che si svolgono nelle varie sedi universitarie. Da quest'anno inoltre, la Kids University amplia i suoi orizzonti ed esce dal centro cittadino per portare le proprie iniziative anche nei quartieri dell'Arcella, di Sant'Osvaldo e di Montà.

Nei pomeriggi, in particolare durante quello di venerdì, e nella giornata di sabato, le iniziative si aprono a bambine, bambini e famiglie, con laboratori, giochi, spettacoli, letture animate, visite ai musei universitari, sia in centro che nei quartieri padovani. Il programma per le famiglie è online su www.kidsuniversitypadova.it/famiglie/.

Info web

https://www.kidsuniversitypadova.it/

https://ilbolive.unipd.it/index.php/it/event/kidsuniversity19

https://www.facebook.com/universitapadova/