L’Università al Bo premia le aziende che si sono impegnate nella formazione degli studenti

Lunedì 4 dicembre alle ore 16 nell’Aula Nievo di Palazzo del Bo l’Università di Padova festeggia i 20 anni di attività del Career Service, e lo fa premiando le aziende che hanno partecipato con maggior impegno alle attività di recruiting dell’Università.

Best Talent Hunter 2017 è un momento di raccordo tra il mondo accademico e quello dell’impresa, in particolar modo per quanto riguarda le esperienze di tirocinio e lavoro dei nostri studenti e laureati.

Molte le imprese che saranno premiate, per diverse categorie: sono 8 quelle che si sono distinte per aver offerto un maggiore numero di opportunità di stage e offerte di lavoro, lo stesso numero di aziende premiate per la miglior attività di recruiting on campus, e molte altre aziende che hanno collaborato e messo a disposizione la loro impresa e la loro esperienza per la formazione in itinere del futuro lavoratore, per un totale di quasi 50 imprese.

Il Career Service dell’Università è un servizio curato dalla dr.ssa Gilda Rota.