“Unlimited”, musica con Enrico Pieranunzi al teatro Quirino De Giorgio di Vigonza

La nuova stagione del Teatro Comunale Quirino del Giorgio nel Borgo di Vigonza si presenta come una proposta a 360 gradi, in cui saranno rappresentate molte delle infinite sfaccettature che un Teatro riesce ad accogliere. Non solo generi diversi, bensì espressioni artistiche diverse, perché il Teatro è Il Palcoscenico.

Scopri tutti gli spettacoli della rassegna “Tempo presente” a Vigonza

Mi piace sottolineare come la proposta sia il frutto di un intenso e fruttuoso lavoro di squadra rispetto al quale rivolgo a tutti un vivo ringraziamento. Perciò, ci vediamo a teatro.

Innocente Stefano Marangon

Sindaco di Vigonza

Scarica il libretto con tutti gli spettacoli in programma

Sabato 21 marzo 2020 alle ore 21

Piano solo

Enrico Pieranunzi

Unlimited

in collaborazione con JAM Jazz Area Metropolitana nusica.org

Dettagli

Pieranunzi in piano solo è un’avventura musicale da seguire nota dopo nota. Si passa da una canzone di Gershwin a Scarlatti, da un blues a un proprio brano che racconta una storia tutta sua. La sua musica, è stato scritto, “dà voce al desiderio di superamento del confine interpretativo” ed egli “si prende la libertà di interpretare se stesso”. Classe, eleganza, immaginazione sono gli ingredienti di un’esperienza sonora che riesce a catturare appassionati e non di ogni genere musicale. Un mondo musicale intenso e personalissimo quello di Pieranunzi, che da tempo si è giustamente guadagnato apprezzamento e reputazione ovunque.

Jazz e tempo presente

In teoria nessuno potrebbe riuscire a “vivere il tempo presente” meglio di un musicista di jazz: il jazz infatti fa dell’ improvvisazione una vera e propria composizione in tempo reale e consente sia al musicista che al pubblico di vivere un irripetibile qui e ora. Ma le cose non sono cosí semplici. Il tempo presente é certamente fatto di stimoli dell’oggi, di materiali che arrivano da ció che ci circonda; ma, anche, di memorie che uno si porta consciamente o inconsciamente dentro e che affiorano in superficie diventando attuali. Il presente, insomma, si nutre incessantemente del passato, di ogni passato, anche quando si pensa che questo sia assente, in una dialettica complessa, a volte misteriosa, sempre affascinante. Se mentre sto improvvisando un brano completamente libero davanti a un pubblico mi “appare” tra le dita – adesso quindi – “The fool on the hill” dei Beatles, che é un brano del lontano passato, sto vivendo e facendo vivere il passato o il presente? Direi tutti e due insieme, ma, paradossalmente piú il presente, perché in ogni caso non potró certo suonare “The fool on the hill” se non in maniera diversissima da ogni altra volta…passata. È un piccolo esempio di come il passato possa entrare nel flusso del presente e di come “vivere il tempo presente” sia un’espressione che si presta a molte letture.

Enrico Pieranunzi

jazzareametropolitana.com; enricopieranunzi.it

Biglietti

Esodo, Suore nella tempesta Intero 15 euro – Ridotto 12 euro

La scimmia, Da Qui alla Luna, Piano Solo Intero 12 euro – Ridotto 10 euro

Or non vedi tu, Picablo, Omero-Iliade Intero 8 euro – Ridotto 4 euro

Carnet 3 spettacoli Teatro dei Ragazzi e delle Famiglie:

Intero 16 euro 10 euro Fino a 13 anni

Prenotazione Carnet, Biglietti:

info@echidnacultura.it

Tel. 371 1926476

Tel. 340 9446568

Biglietteria

Il giorno dello spettacolo un’ora prima dell’inizio. I biglietti prenotati vanno ritirati entro 15 minuti dall’inizio.

Riduzioni: Soci Coop Alleanza 3.0, persone over 65 e under 25, persone con indennità di accompagnamento, residenti a Vigonza, iscritti alla biblioteca comunale, iscritti Università Vigontina, Abbonati #TempoPresente e Ritratti d’Attore, possessori carnet Teatro dei Ragazzi e delle Famiglie; iscritti BelVedere Lab.; Alle persone con disabilità in carrozzina sono riservati 2 posti a rappresentazione (previa prenotazione) di cui uno gratuito

Si consiglia di controllare l’orario d’inizio degli spettacoli – posti numerati

Sabato 21 marzo 2020 alle ore 21

Piano solo

Enrico Pieranunzi

Unlimited

Informazioni

Tel. 371 1926476 – 340 9446568 – info@echidnacultura.it

Tel 049 8090325 – ass.cultura@comune.vigonza.pd.it – www.comune.vigonza.pd.it

Info web

http://www.echidnacultura.it/appuntamenti/unlimited/

Gallery