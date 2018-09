"Uno è la danza": festa di inizio corso di ballo a Padova

Mercoledì 26 settembre festa d'inizio corso di ballo "Uno è la danza" a Padova.

📍 Di cosa si tratta? Di un fenomeno che si sta espandendo in Italia e in Europa in modo sempre più diffuso soprattutto fra i giovani: i balli folk. Non sono danze in costume, non è il liscio e neanche il country. Serata da provare.

