"Uomo e cosmo: evoluzione dei Misteri", conferenza allo Studyo Yoga di Padova

Sabato 11 febbraio alle ore 15.30 Studyo Yoga, in via Rudena a Padova, ospita una confererenza dal titolo "Uomo e cosmo: evoluzione dei Misteri".

Fin dai tempi antichi, nelle scuole misteriche si insegnava che l'intero cosmo era in continua evoluzione e con esso gli esseri materiali (corpi celesti, esseri inanimati e viventi) e spirituali (le cosiddette gerarchie celesti).

Tale concezione dovette essere abbandonata per favorire proprio l'evoluzione dell'uomo e la formazione in esso di nuove facoltà animiche, in particolare lo sviluppo dell'anima razionale e quello - attuale - dell'anima cosciente.

Dopo molti secoli, Rudolf Steiner riprende tali concetti e li rende pubblici in una forma adatta a essere compresa dalle attuali facoltà animiche dell'uomo.

In questa conferenza verranno trattati i punti salienti dell'evoluzione cosmica in funzione di quella della costituzione occulta dell'uomo.

Relatore sarà Alessandro Benati, da molti anni studioso delle opere di Rudolf Steiner e dei Maestri della Tradizione, con particolare interesse per gli aspetti storici, filosofici e scientifici. La sua attività di conferenziere è piuttosto recente.

Al momento sta conducendo a Bologna, assieme a Roberto Amabile, un ciclo di conferenze dal titolo "L'eterna lotta tra il bene e il male", un''indagine storico-esoterica per una comprensione delle forze dell'ostacolo passate, presenti e future.

