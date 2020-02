Up & Down: Paolo Ruffini al palazzetto dello sport di Borgoricco

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2694020303984729/

Up&Down

Sabato 15 febbraio 2020

Palazzetto dello sport

Borgoricco (PD)

Lo spettacolo

«Il teatro, il cinema, l'arte, non sanno che farsene della normalità. La vita stessa non ci chiede di essere normali, la vita è un inno alla diversità: siamo tutti diversamente normali e ugualmente diversi. In questo progetto parliamo di abilità e disabilità alla felicità, alla bellezza, alla meraviglia nei confronti delle cose che viviamo quotidianamente. Lavorando con questi attori ho scoperto una confidenza con la vita che loro possiedono e che noi cosiddetti normali, invece, abbiamo perduto. Ho imparato le vera essenza della resilienza: un limite che si trasforma in occasione» - Paolo Ruffini

Uno spettacolo dove si ride, dove ci si commuove, dove si riflette, ma soprattutto questo è uno spettacolo che parla anche di te, solo che tu ancora non lo sai.

Un happening comico, disobbediente e commovente, che ha come filo conduttore le relazioni, tra cui quella con le emozioni, con il tempo, con la diversità.

Paolo Ruffini è in scena con gli attori disabili della Compagnia Mayor Von Frinzius (cinque di loro con Sindrome di Down, uno affetto da autismo e uno in carrozzina).

Attraverso il filtro dell’ironia si indaga il significato di abilità e disabilità, non riferito alla condizione genetica, quanto piuttosto alla felicità. Riflettendo su come esistano tante persone che non sono abili all’ascolto, alla bellezza, ma che, a prescindere dal numero dei cromosomi, siamo tutti diversamente abili, diversamente normali e normalmente diversi.

UP&Down è uno spettacolo ferocemente comico, che non risparmia niente e nessuno, e che racconta anche un certo tipo di resilienza: la capacità di trasformare il limite in opportunità.

Una rappresentazione dai connotati surreali e dagli sviluppi inaspettati con una forte connotazione d’improvvisazione, che interrompe le liturgie teatrali e offre al pubblico una vera e propria esperienza in cui le distanze tra palcoscenico e platea si annullano, e attori e spettatori si trovano per condividere un gesto rivoluzionario: un grande abbraccio.

Il tour 2018 ha visto andare in scena 50 repliche in 42 teatri, con un totale di 38 sold out e oltre 45mila biglietti venduti. Il tour 2019 torna a grande richiesta con oltre 70 repliche previste.

UP&Down è andato in onda in prima serata su Italia 1 il 25 dicembre 2018, registrando oltre un milione di telespettatori.

Credit

Titolo: UP&Down

Anno: 2018/2019

Genere: Varietà

Durata: 120 minuti – Atto unico

Musica: Claudia Campolongo

Coordinamento artistico: Rachele Casali

Regia: Lamberto Giannini

Produzione: Non c’è Problema

Paolo Ruffini

Attore cinematografico e teatrale, conduttore televisivo, regista e scrittore.

Mayor Von Frinzius

Compagnia teatrale livornese nata nel 1997, diretta da Lamberto Giannini.

Ingresso

Biglietto unico euro 25

Biglietti in vendita presso:

Bar la Torre.

Piazzola sul Brenta via dei Magazzini 19 pressi Ex Jutificio.

Padova - Bar da Emma.

San Giorgio delle Pertiche

San Giorgio delle Pertiche - Bar all'angolo.

Santa Giustina in Colle

Santa Giustina in Colle - Milani Servizi

Camposampiero

via Vivaldi 3

Camposampiero via Vivaldi 3 - Soenergy punti vendita via borgo Vicenza 129

Cittadella

Cittadella - Pasticceria Mognon

Loreggia

Info web

