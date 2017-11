Urban Innovation, nuove soluzioni per la città di domani: le candidature a Padova

Sicurezza del territorio, trasporti e mobilità, risparmio energetico e gestione delle risorse, rigenerazione urbana, valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, welfare e inclusione sociale, semplificazione urbana, Padova 4.0.

Temi vitali per la città, sui cui sono chiamati a riflettere giovani professionisti, studenti, ma non solo, all’interno della seconda edizione di Urban Innovation, la call 4 ideas promossa da Fondazione Ingegneri Padova, Consorzio ZIP, Fondazione Fenice, La Salle International Campus, Fondazione Comunica e Talent Garden Padova.

Sabato 25 novembre, dalle ore 14, nella sede del Talent Garden si svolgeranno le presentazioni alla giura delle candidature dei progetti selezionati.

Urban Innovation si rivolge ai giovani professionisti della categoria, a tutte le realtà che operano in tema di soft city, riqualificazione e nuovi servizi per la zona industriale e la Fiera, Padova 4.0, Industry 4.0, logistica, trasporti e mobilità, domotica urbana, sicurezza e risparmio energetico.

Ogni team è composto da un numero massimo di cinque persone, con almeno un laureato in ingegneria. Ad ogni team spetta il compito di sviluppare nuove soluzioni, studiare idee e progetti per l’innovazione e il miglioramento della funzionalità degli spazi urbani della città e della provincia di Padova, valorizzando il ruolo che l’ingegneria ricopre all’interno del contesto urbano come possibilità di miglioramento, di integrazione e di sviluppo del territorio e quindi dell’economia locale.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Innovatività del progetto, originalità dell’idea e creatività nell’approccio; fattibilità, sostenibilità e replicabilità in altri contesti urbani; benefici apportati alla cittadinanza. Questi i criteri secondo i quali la giuria esaminerà le proposte candidate. Esperienza nel settore; competenze eterogenee e complementari; approccio multidisciplinare, le caratteristiche richieste alle proposte che verranno presentate alla giuria.

Il team vincitore si aggiudicherà un viaggio a Barcellona con la visita della sede di Talent Garden Barcellona e dell’Università - Campus BES Lasalle, dove si avrà la possibilità di partecipare a incontri di business matching, di incontrare imprese, realtà dell’innovazione e start up.

In più avrà la possibilità di lavorare e avere due scrivanie a disposizione fino alla fine dell’anno allo spazio di coworking di Talent Garden Padova, l’accesso a diversi corsi di formazione e, per gli ingegneri, una quota annuale di iscrizione gratuita all’Ordine degli Ingegneri di Padova.

PROGRAMMA

Il programma del pomeriggio prevede, dopo i saluti di Massimo Coccato, vice presidente Ordine degli Ingegneri di Padova (ore 14.15) una sessione di tutoring offerta ai team partecipanti (ore 14.30).

A seguire, la stesura del progetto che andrà poi presentato e discusso davanti alla giuria composta da Massimo Coccato Pietro Zorzato vice presidente Fondazione Ingegneri Padova, Andrea Grigoletto direttore Fondazione Fenice, Sileno Rampado direttore La Salle International Campus, Rino Dal Pos Confindustria Padova, Stefano Bressan direttore Consorzio Zip Padova, Roberto Gasparetto direttore AcegasApsAmga (dalle ore 16.30 circa).

Alle 17.30 la cerimonia di premiazione e i saluti di chiusura.

INFORMAZIONI

049.774 724

padova@talentgarden.it

www.urbaninnovation.it