Urbe Viva, incontri al centro culturale San Gaetano

Urbe Viva è un progetto di natura sperimentale che indaga e promuove iniziative formative, atelier aziendali e workshop di innovazione sociale per il ripensamento e la riorganizzazione dei servizi e del patrimonio di impresa quali strategie competitive per il territorio veneto.

Realizzato in collaborazione con IUAV, Fondazione Negozi Storici di Padova e Provincia, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova, i partner e i Comuni coinvolti nei rispettivi progetti.

A cura di Annalisa Arru, Viviana Baggio, Daniela Belluco, Federica Bianconi e Alice Tonello

Tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

L’ente promotore, Cescot Veneto, si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma dopo la presente pubblicazione.

LUNEDÌ 29 GENNAIO 2018

09 > 13 PUBLIC AFFAIRS

Il workshop si pone come cantiere di ascolto e di creazione di dialogo tra le amministrazioni, i cittadini e le imprese all’interno di un contesto di cambiamento delle P. A. e di digitalizzazione dei servizi.

Welcome coffee

Introduce:

Assessore alle attività produttive e al commercio del Comune di Padova

Nicola Camatti – Ricercatore del Dipartimento di Economia, Università Ca’ Foscari di Venezia

Patrizia Messina – Professore, Università degli Studi di Padova - Direttore Centro Studi Regionali Giorgio Lago

Maurizio Pirazzini – Segretario Generale Camera di Commercio di Padova

Giampietro Vecchiato – Professore a contratto presso Università degli Studi di Padova - Senior Partner di P.R. Consulting srl

Modera:

Marco Serraglio – Direttore Cescot Veneto

14 > 18 VIVERE E BENEFICIARE DI UNA RISTORAZIONE SOSTENIBILE

La Responsabilità Sociale d’Impresa comprende una serie di azioni che spaziano nei campi più disparati: dalla sicurezza sul lavoro alla salvaguardia dell’ambiente, dalla qualità di prodotti e servizi alle campagne di promozioni sostenibili. Da alcuni anni anche molte aziende della ristorazione hanno scelto di integrare nelle strategie imprenditoriali considerazioni di natura ambientale, etica e sociale.

Letizia Bonamigo - Responsabile per l’Educazione di Slow Food Veneto

Fabio Legnaro – Ristoratore, Imprenditore e Vice Presidente Fiepet Nazionale

Andy Luotto – Conduttore televisivo e Ristoratore

Paolo Minella – Funzionario presso Coldiretti Padova

Modera:

Mario Stramazzo – Giornalista

18 > 20 APERITIVO SOSTENIBILE

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2018

09 > 18 SVILUPPI URBANI COLLABORATIVI

Attraverso il progetto Sun City imprese e operatori lavoreranno in collaborazione con il terzo settore e le Università (IUAV, Università di Leuven e Università degli Studi della Basilicata) in alcuni quartieri critici di Padova (Arcella, Portello, Piazza De Gasperi e aree limitrofe). I partecipanti, insieme a relatori, docenti e beneficiari intermedi, per 8 ore saranno coinvolti nel ripensamento delle aree coinvolte e degli approcci rigenerativi in atto, anche dal punto di vista sociale, culturale, imprenditoriale.

Welcome coffee

09 > 13

Fabio Streliotto – Co-founder di Innova

Welfare Design Game

Il tema della rigenerazione della cultura del lavoro viene affrontato attraverso il laboratorio Welfare Design.

Il Welfare locale si fonda sul concetto di sussidiarietà circolare, facendo interagire tre sfere di cui si compone la società: attore pubblico, imprese e società civile organizzata, con l’obiettivo di ridisegnare i servizi già esistenti e co-progettarne di nuovi.

13 > 14

Light brunch

14 > 18

Sviluppi Urbani Collaborativi

Introducono:

Marco Serraglio – Direttore Cescot Veneto

Otello Vendramin - Direttore Generale Confcommercio Imprese per l’Italia, Ascom Padova

Jan van der Borg – Docente di Economia del Turismo all’Università Ca’ Foscari di Venezia

Giovanni Ginocchini – Architetto, Direttore Urban Center di Bologna

Gabriella Incerti – Architetto, Consigliere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Parma e Presidente dell’Associazione Workout Pasubio

Bertram Niessen – Docente e Progettista, Presidente e Direttore scientifico di cheFare

Elena Ostanel – Marie Curie Fellow per il progetto NEIGHBOURCHANGE e coordinatrice del Master in Rigenerazione Urbana e Innovazione Sociale presso IUAV

Santo Romano – Direttore Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria della Regione Veneto

Modera:

Alessandro Tassi Carboni – Architetto

20 > 23 RIGENERIAMO LE CITTA’

Il passaggio dalla Smart alla Senseable City rappresenta un cambiamento epocale nella concezione della città contemporanea, dove la tecnologia assume significato se posta al servizio di un ripensamento delle funzioni della città stessa. Quali sono queste funzioni secondo chi vive e, quotidianamente, costruisce la città?

Maurizio Francescon – Presidente Cescot Veneto

Vice Sindaco della città di Padova

Roberto Marcato – Assessore alle attività produttive della Regione Veneto

Giovanna Osti – Presidente dell’Ordine degli Architetti di Padova

Nicola Rossi – Presidente Confesercenti del Veneto Centrale

Fernando Zilio – Presidente Camera di Commercio di Padova

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2018

14 > 18 WALKING IN THE URBAN SIDE

Il workshop prende la forma di una passeggiata all’interno dei quartieri coinvolti dal progetto Sun City e rappresenta un momento di confronto outdoor tra tecnici, amministratori, associazioni locali e cittadini improntato all’osservazione stereofonica del contesto padovano in vista di futuri momenti di collaborazione e rigenerazione urbana.

Introduce:

Assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e manutenzione del Comune di Padova

Laura Fregolent – Architetto, Dottore di ricerca e Professore IUAV

Lucio Rubini – Architetto, Tutor del Master U-RISE sui temi della rigenerazione urbana e dell’innovazione sociale IUAV

Coffee break

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2018

14 > 18 ARCHIMEDE E PICO: RE-INVENTIAMOCI

Fulcro del seminario è la presentazione di alcuni eccellenti casi di commistione fra arte, creatività e terziario a livello nazionale e internazionale. Testimoni e relatori rifletteranno sulle possibili sinergie tra attività legate a campi eterogenei riconducibili alla cultura e alla creatività e pratiche imprenditoriali.

Le commistioni di queste attività sono spesso accompagnate da complesse implicazioni dovute alla loro localizzazione nella città e a potenziali azioni di trasformazione di aree urbane e/o contenitori abbandonati.

Welcome Coffee

Federica Bianconi – Architetto e collaboratrice di Cescot Veneto

Stefano Coletto – Curatore Interno Fondazione Bevilacqua La Masa

Flavio Favelli – Artista

Giovanni Morandina – Titolare di Multiplo, graphic design studio & project space

Gianni Potti – Co-Founder TAG Padova

Stefania Schiavon e Patrick Grassi – Area Creatività – Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova

Modera:

Fabrizio Panozzo – Professore Associato, Direttore del Laboratorio di Management dell’Arte e della Cultura (m.a.c.lab) presso Università Cà Foscari di Venezia

VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018

09 > 13 LEARNING FROM THE CUSTOMERS

Il welfare urbano, ovvero la capacità di un sistema urbano di fornire agli individui - che vi abitano, o che vi gravitano - un adeguato livello di benessere collettivo è legato alla capacità del sistema di fornire strumenti e risorse in grado di rispondere ai reali fabbisogni del cittadino. Attraverso quali strumenti la P.A. può rilevare I fabbisogni necessari e come può dare loro risposta in maniera efficace?

09 > 13

Bruno Anastasia – Dirigente Area Osservatorio & Ricerca presso Veneto Lavoro

Tiziano Barone – Direttore Veneto Lavoro

Maurizio Busacca – Cultore della materia in Critical Management Studies presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia

Marco Palazzo, Direttore Ente Bilaterale Veneto

Modera:

Daniela Moro – Responsabile Area Sociale presso Irecoop Veneto

13 > 14 LEARNING DRINK

Info web

https://www.eventbrite.com/e/urbe-viva-tickets-42093249041

http://www.cescotveneto.it/urbe-viva/