“Le urla sole”, spettacolo in occasione della Giornata della memoria a Bagnoli di Sopra

In occasione della Giornata della memoria, in ricordo delle vittime della Shoah, la Compagnia Teatrale “Vengo Anch’io” presenta le UrlaSole, un contributo per tentare di capire la Shoah.

Appuntamento domenica 20 gennaio alle ore 17 al teatro Goldoni di Bagnoli di Sopra.

Ingresso 6 euro.

Per maggiori informazioni contattare il numero 049 9579124

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2502623263100414/

Gallery