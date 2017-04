Proiezione del documentario "L'urlo dell'acqua" di Michele Angrisani al Piccolo Teatro

Venerdì 28 aprile alle ore 21.15 al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) con ingresso libero, verrà proiettato il documentario "L'urlo dell'acqua" di Michele Angrisani, sull'alluvione del 1966 nei nostri territori (compresa la zona in cui si trova il Piccolo, a pochi metri dal Bacchiglione): cosa abbiamo imparato 50 anni dopo la grande alluvione?

Il documentario, che sarà presentato in sala dallo steszo regista e dal presidente del Consorzio Bacchiglione, Paolo Ferraresso, è uno dei prodotti del progetto di ricrrca che lo scorso anno, nel ricordare i 50 anni trascorsi dalla grande alluvione il

Consorzio– che oggi riunisce gli enti che un tempo avevano in gestione le terre colpite dall’alluvione – ha svolto il Laboratorio di Storia Orale del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichistà dell’Università degli Studi di Padova, che ha raccolto le testimonianze orali, le immagini e la memorialistica di quei difficili mesi, dal cataclisma alla ricostruzione.

Nel corso del progetto di ricerca sono state raccolte diverse fonti documentarie: cartografia, fonti iconografiche, audiovisive, periodici a stampa, testimonianze orali, attraverso le quali il team di ricerca ha potuto ricostruire non solo la cronaca dei giorni dell’alluvione: la ricostruzione delle dinamiche meteoriche che portarono alla rottura degli argini dei fiumi Brenta e Bacchiglione e quelli di contaminazione lagunare lungo il litorale di Chioggia; il percorso seguito dalle acque e i comuni colpiti dall’alluvione (in particolare i comuni di Ponte San Nicolò, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Camponogara, Saonara, Codevigo, Valli di Chioggia); lo svolgimento dei soccorsi e le attività svolte dai consorzi interessati per il ripristino della normalità ed il superamento dell’emergenza; l’esperienza personale e collettiva della popolazione colpita.