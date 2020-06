Musica da camera: il festival online del Centro d’arte

“Musica da Camera” ha avviato la sua Fase 2: grazie alle numerose nuove adesioni ricevute, la rassegna concertistica online del Centro d’Arte promette un’estate fitta di musica, con nomi italiani ed internazionali (da Europa e USA) alternati in ciascuna settimana. Un diario di creatività quotidiana in video che sta avendo un grande successo di pubblico, un format, frutto della dedizione e della passione della storica associazione padovana, nato in seguito all’emergenza sanitaria. I piccoli gioielli audio-video, dai quindici ai trenta minuti, rimangono poi archiviati con la possibilità di essere rivisti in qualunque momento.

Martedì 2 giugno

A esibirsi sui canali social e sul sito del Centro d’Arte martedì 2 giugno alle ore 19 sarà Paolo Botti (Roma, 1969), violista classico migrato al jazz, al blues e alla musica improvvisata.

Botti (viola, dobro, banjo, mandolino) ha collaborato con molti musicisti (Franco D’Andrea, Bruno Tommaso, Giorgio Gaslini, Dave Liebman, Tristan Honsiger, Dave Burrell e William Parker, fra gli altri) suonando in svariati festival e rassegne, in Italia e all’estero. Più volte votato tra i migliori solisti e nuovi talenti sull’annuale referendum di Musica Jazz, Botti ha all’attivo circa quaranta partecipazioni discografiche (di cui sei a suo nome). Degno di nota il disco tributo alla musica di Albert Ayler intitolato “Angels and Ghosts”, lavoro che ha ottenuto il plauso della critica e il terzo posto nella classifica Top Jazz del 2010.

Venerdì 5 giugno

L’ospite internazionale che si esibirà venerdì 5 giugno sarà invece il sassofonista svedese Mats Gustafsson (Umea, 1964), improvvisatore caratterizzato da un’intensità unica che sa trascinare grazie pure ad un’energia quasi fisica.

Gustafsson si è fatto notare negli anni Ottanta in duo con Christian Munthe, come membro del progetto Gunter Christmann’s Vario e la band Gush. Ha in seguito suonato con Peter Brötzmann, Joe McPhee, Paul Lovens, Barry Guy, Yoshimi P-We, Derek Bailey, Magnus Broo, Otomo Yoshihide, Pat Thomas, Jim O’Rourke, Thomas Lehn, Evan Parker, Misha Mengelberg, Zu, The Ex e Sonic Youth. Nei Novanta ha avviato collaborazioni anche negli Stati Uniti, dimostrando una certa affinità con i musicisti di Chicago Hamid Drake, Michael Zerang e Ken Vandermark, seguendo uno stile free jazz più tradizionale. Nel 2011 Gustafsson ha vinto il Nordic Council Music Prize.

Dove seguire i concerti

I video di “Musica da Camera” vengono pubblicati ogni martedì e venerdì alle ore 19 sulla pagina Facebook fb.me/centrodarte.it, sul canale Vimeo www.vimeo.com/centrodarte e sul sito www.centrodarte.it.

