Ute Lemper. Last tango in Berlin al Castello Carrarese

Spettacolo in cartellone della Stagione 2018 di Castello Estate.

Affascinante viaggio nei mondi del tango con Ute Lemper.

Trentacinque anni di carriera e cinquanta anni di vita, passati fra Berlino, Parigi, Londra, Buenos Aires e New York: questa in sintesi la biografia di Ute Lemper, la geniale cantante e attrice tedesca, che sarà ospite a Padova per proporre uno straordinario spettacolo di tanghi da tutto il mondo, in spagnolo, portoghese, francese, tedesco e inglese.

Il viaggio inizia a Berlino, là dove ha origine il suo repertorio, con Brecht, Weill e le canzoni del cabaret berlinese. Nello spettacolo al Castello Carrarese si ripercorrono gli anni della Repubblica di Weimar alla ricerca dell’anima e dello spirito rivoluzionario di quel periodo, prima che l’epoca d’oro degli anni Venti si trasformasse in un terribile incubo distruttivo; fino all’universo poetico della chanson francese con Brel, Piaf, Ferre, e poi ancora oltre, in Argentina, con il Tango Nuevo di Astor Piazzolla.

In scena: Ute Lemper (voce), Vana Gierig (pianoforte), Victor Hugo Villena (bandoneon), Romain Lecuyer (basso).

Informazioni

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’Auditorium Pollini

Primo settore numerato: 32 euro + diritto di prevendita

secondo settore non numerato:

intero 25 euro + diritto di prevendita

ridotto 20 euro + diritto di prevendita

Prevendite

On line e nei punti vendita Ticketone e Geticket

Veneto Jazz - jazz@venetojazz.com - mob. (+39) 366.2700299 – www.venetojazz.com

