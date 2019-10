“La spudoratezza” sull’utilizzo dei social, incontro a Selvazzano

Sabato 26 ottobre alle ore 17 al Centro Civico F. Presca in via C. Colombo 1 a San Domenico la Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’Associazione Ali di Vita, con il patrocinio del Centro Servizio Volontariato Provinciale di Padova e nell’ambito di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020, organizzano il convegno “La spudoratezza” sull’utilizzo dei social: dati, opportunità, ripercussioni sulla vita quotidiana, aspetti sociologici, psicologici, legali. L’invito è aperto a genitori, docenti e studenti.

Interverranno

Dott.ssa Giovanna Rossi, Sindaco Città di Selvazzano Dentro

Loredana Borgato, Presidente ALI DI VITA ODV

Dott.ssa Michela Pepe, Psicologa, psicoterapeuta

Prof. Filiberto Tartaglia, Sociologo, semiologo, scrittore

Simone Longato, Digital Specialist

Parteciperanno al dibattito esponenti dell’Arma dei Carabinieri

Nel corso del Convegno sarà presentato, inoltre, il nuovo libro del Prof. Tartaglia “Spudoratezza”

Telefono 334.8120796

Mail associazionealidivita@gmail.com

Sito https://www.alidivita.org/

