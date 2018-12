Incontro “Dall’utopia alla realtà” in sala Rossini del Caffè Pedrocchi

Anziani a casa propria dall’utopia alla realtà onlus Padova organizza un incontro per celebrare la Giornata nazionale in omaggio a Daniela Lanzarin, assessore della Regione del Veneto che ha avviato la sperimentazione dell’affido dell’anziano e dell’adulto in difficoltà.

Scarica il programma del convegno

Anziani a casa propria dall’utopia alla realtà è una organizzazione costituita da diverse associazioni di volontariato che operano nel settore socio-assistenziale e umanitario, con lo scopo di consentire alle persone anziane e adulte, sole e in difficoltà, di restare nella propria casa, circondate da una rete di aiuto che li rispetti e li sostenga, senza subire lo sradicamento dal proprio contesto familiare e sociale.

Iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Padova.

Appuntamento sabato 22 dicembre,dalle 8.30 alle 14, alla Sala Rossini dello Stabilimento Pedrocchi. Ingresso libero.

Programma

ore 8.30

Accoglienza partecipanti;

“Profezia del volontariato: il successo dell’affido, una lunga battaglia di civiltà”

Intervengono: Giusy Di Gioia - presidente nazionale Anziani a casa propria, Stefano Valdegamberi - consigliere Regione Veneto, primo firmatario della LR n. 3/2015 sull’affido dell’anziano e dell’adulto in difficoltà;

Tavola rotonda “Oltre l’utopia: la gestione degli affidi in una società in rapida trasformazione”

Intervengono: Luigi Gui, Luca D’Alpaos, Maria Grazia Ferrari Guidorizzi, Lina Brasca, Annamaria Ferilli, Giusy di Gioia, Lucia Privitera Barone, affidatari, affidati e tutor;

“Le virtù civiche di Graziana Campanato Rossi. Il suo impegno per una normativa a servizio dei più deboli e soli”

Intervengono: Antonella Guerra - magistrato, Vittorio Rossi. magistrato, Giusy di Gioia - presidente nazionale.

Modera: Maria Luisa Vincenzoni - giornalista

Per informazioni

Associazione Anziani a casa propria

c/o G. Di Gioia, via dei Rogati, 29 - Padova

cell. 329 9886459

email anzianiacasapropria.g@gmail.com

sito www.anzianiacasapropria.it