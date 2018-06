Rassegna “Utopya fotografia”, appuntamento con Sara Lando a Spazio Cartabianca

Seconda serata, martedì 5 giugno, ore 21 della rassegna di Utopya Fotografia, in collaborazione con Spazio Cartabianca. Ospite della serata la fotografa Sara Lando

Dettagli

L’appuntamento è nella grande e spaziosa sede di Spazio Cartabianca in Via Giorgione 24 a Sant'Agostino -Albignasego (Padova) a soli 200 metri dall'Ipercity (e senza problemi di parcheggio). Ingresso libero

Sara Lando, fotografa conosciuta a livello internazionale, è una autrice con un grande talento creativo e con una spiccata capacità di entrare in relazione con la gente, cosa che le permette di rendersi subito riconoscibile. Utilizza la rete e i social in tutte le loro potenzialità , presentando una produzione stilisticamente coerente con il suo sito, il suo lavoro professionale, tiene un blog in italiano ed in inglese, ha ideato e realizzato un graphic novel (Magpies) attraverso il crowdfunding. Ancora ha ideato i Gruppi di Supporto Creativi Pigri dedicati alla fotografia alla scrittura al disegno e alla corsa, una piattaforma on line dedicata e riservata in cui propone laboratori gestiti da professionisti di ogni settore. Insomma una figura poliedrica, creativa, e curiosa che interpreta al meglio la creatività contemporanea in cui linguaggi e media differenti si mischiano e si fondono in mille maniere diverse.

Info web

http://www.spaziocartabianca.it/

https://www.facebook.com/spaziocartabianca/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/192800454687347/ e https://www.facebook.com/events/994766767354960/

