L’uva regina a tavola al mercato coperto Padova km zero

Settembre è il mese dell’uva, regina a tavola: sabato mattina al mercato coperto di Padova gli agricoltori di Coldiretti Campagna Amica animeranno il secondo appuntamento, dedicato all’uva, stavolta a quella a bacca rossa nelle sue numerose varietà. Al Mercato Coperto si potranno ammirare i grappoli appena raccolti e ci sarà sarà spazio anche per le degustazioni dei gustosi “sugoli”, o “suogoi” per dirla alla veneta, il tradizionale budino di mosto d’uva legato con la farina, una specialità tipicamente locale che piace a grandi e piccoli. Spazio inoltre agli acquisti di prodotti freschi e di stagione, ovviamente a km zero.

I produttori agricoli e i tutor di Coldiretti Padova saranno a disposizione sabato mattina al Mercato Coperto di via Vicenza 23 a Padova, dalle 8 alle 13, per dimostrazioni pratiche e consigli utili sulle caratteristiche, le qualità e la freschezza dei prodotti.

Le aziende agricole presenti al Mercato Padova Km Zero propongono il meglio dell’agricoltura padovana di stagione, dalla frutta alla verdura fresca, dalla carne ai latticini, dal miele e vino alle confetture, dal pane alle piante. Novità nella novità la possibilità di farsi consegnare la spesa gratuitamente a domicilio grazie ad un pratico furgone elettrico messo a disposizione dal Mercato per raggiungere i clienti direttamente a casa. Tutte le informazioni durante l’orario di apertura.

Il nuovo punto vendita al coperto, in uno stabile da 600 metri quadrati completamente ristrutturato, ospita in questa prima fase circa venti aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta. Il mercato è aperto ogni sabato mattina dalle 8 alle 13 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Sulla pagina Facebook Campagna Amica Padova saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative del mercato coperto di Padova.