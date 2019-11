Stand up comedy: Valerio Airò sul palco del Monkey Business di Padova

Secondo appuntamento con la stand up comedy nell'ambito della rassegna For Laughs' Sake, che il 20 novembre 2019 porta per la prima volta a Padova il giovane Valerio Airò. L'esibizione si terrà al Monkey Business di Padova (ex Mooding) con il monologo inedito: La Ballata dell'Airò.

Il locale si trova in Via Trieste 5c, nei pressi di Piazza Mazzini a due passi dalla stazione dei treni. Nessuna tessera necessaria. Un nuova e scintillante apertura volta a riportare una ventata di aria fresca rivolta allo svago, l'entertainment e il food & drink. Valerio Airò, mezzo piacentino e mezzo tedesco, dai primi ha ereditato la passione per il teatro e la erre moscia, dai secondi un'innata propensione alla comicità e all'ironia. A soli 27 anni vanta già diverse collaborazioni illustri.

È il "giargiana" nei video de Il Milanese Imbruttito e collabora con Il Terzo Segreto di Satira con cui ha preso parte anche al loro film "Si muore tutti democristiani" uscito al cinema nel 2018.

In tv è andato in onda sul canale satellitare Comedy Central nella trasmissione "Stand Up Comedy", ha preso parte a "Zelig Time" su Zelig TV canale 63 del digitale terrestre ed è stato ospite per sei puntate a "B come Sabato", varietà calcistico su Rai 2. Da più di tre anni è il direttore artistico delle serate comiche del Baciccia.

Informazioni e contatti

Monkey Business, Padova, via Trieste 5c

Mercoledì 20 Novembre ore 21.

Biglietto: 10 euro + d.p.

Prevendite online su EVENTBRITE: http://bit.do/ValerioAiroPD

I biglietti acquistati tramite il canale Eventbrite dovranno essere esibiti in formato elettronico o cartaceo all'ingresso.