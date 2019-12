For laughs' sake: stand up comedy con Valerio Lundini al Monkey Business

Terzo appuntamento con la stand up comedy nell'ambito della rassegna For Laughs' Sake, che l'11 dicembre 2019 porta a Padova il talentuoso Valerio Lundini, già parte di programmi Tv e Raio Rai, oltre ad essere autore di Nino Frassica. L'esibizione si terrà al Monkey Business di Padova (ex Mooding) con lo spettacolodo inedito: Penultima data del tour mondiale.

Il locale si trova in Via Trieste 5c, nei pressi di Piazza Mazzini a due passi dalla stazione dei treni. Nessuna tessera necessaria. Un nuova e scintillante apertura volta a riportare una ventata di aria fresca rivolta allo svago, l'entertainment e il food & drink.

Una spiacevole corsa in taxi per raggiungere il teatro; una gara di laicità fra due appassionati di Papa Francesco; un "Ted Talk" all’americana su frasi fatte e social network; improvvisi quiz televisivi con verbosi concorrenti telefonici. Con "Penultima Data del Tour Mondiale" rivivono e convivono forzatamente tra loro alcuni format assurdi che Lundini porta sul palco perché non poteva proporli come autore ad altri proprio per una sua difficoltà a spiegarli.

Infomrazioni e contatti

Web: https://www.eventbrite.it/e/biglietti