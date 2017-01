Valetutto al Fishmarket

Cinque ragazzi matti (ma matti veri), una sirena e... al suo segnale scatenate l'inferno!

Daje con #VALETUTTO! Una serata pazza, stravagante e soprattutto imprevedibile: sai quando entri, sai dove ti trovi, ma non sai nulla di quello che potrebbe accaderti...

FEEL THE IMMERSIVE EXPERIENCE OF A CRAZY THEATRICAL WAY TO HAVE FUN.

DJSET: Dj Uti + Grandmaster Cecchi;

-------------------------------------------

TESSERA OBBLIGATORIA

Contributo 3 euro + chupito o bottiglietta d'acqua fino alle 03



Se non hai ancora fatto la tessera Libertas (Il Chiosco - Fishmarket), puoi fare quella 2017 al costo di 10 euro compilando i moduli direttamente all'ingresso o puoi inoltrare la domanda da casa al seguente link → soci.fishmarket.it/form_fishm.php