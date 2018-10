Passeggiata “Autunno in Valle Millecampi” a Montegrotto Terme

Nell’ambito della Scuola del Tempo Libero “Naturalia et Mirabilia”, il Comune di Montegrotto Terme in collaborazione con la Cooperativa Terra di Mezzo per il ciclo Autunno in Valle Millecampi. Il ritorno degli uccelli migratori del Nord organizza venerdì 5 ottobre l’uscita Venerdì in Valle. Natura in laguna. Il ritrovo è fissato alle ore 16.30 presso i Casoni della Fogolana - Codevigo il termine a è previsto per le 18.30.

Nel corso della facile passeggiata di circa 5 km si ammirerà l’arrivo dell’autunno e i cambiamenti della natura in costante evoluzione, la valle Millecampi, casa temporanea di volatili di passaggio che trovano pace tra specchi di fanghiglia argillosa e isolotti pianeggianti sommersi periodicamente dalle maree.

Per chi lo desidera al termine si potrà cenare alla Locanda dei Casoni della Fogolana su prenotazione: 393 9089331 – info@casonifogolana.it.

Programma completo sul sito www.montegrotto.org.

Dettagli

Venerdì 5 Ottobre - ore 16.30

Escursione nell'area UNESCO della Valle Millecampi, unico lembo lagunare della Provincia di Padova, tra Venezia e Chioggia.

Ritrovo presso i Casoni della Fogolana

Lunghezza 5 Km - difficoltà: facile

Costo: 5 euro a persona

Info

email info@coopterradimezzo.come

tel 049 8928761 cell. 3927993344