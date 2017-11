"Il valore energetico della bellezza", incontro con Giulio Muratori alla galleria Cavour

La delegazione FAI di Padova organizza un incontro-conversazione con Giulio Muratori sul sul tema "Il valore energetico della bellezza".

Durante l’incontro viene affrontato il tema di come ambienti e luoghi stimolanti aiutino a vivere meglio e di come, dunque, la bellezza sia un valore che può dare energia alla vita.

Iniziativa organizzata in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del comune di Padova.

L'evento si svolge mercoledì 22 novembre alle ore 18 ospite della galleria Cavour.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

INFORMAZIONI

FAI - Fondo ambiente italiano, sezione di Padova

049.8710614

padova@delegazionefai.fondoambiente.it

www.fondoambiente.it