“Nostos. Il tema del ritorno tra letteratura, scienza e filosofia”, conferenza a palazzo Moroni

La rassegna I valori che non muoiono, promossa dall’Assessorato alla Cultura - Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova e dalla Società Dante Alighieri, rappresenta, all’interno delle iniziative culturali della città, una tradizione consolidata da oltre un decennio di attività. Ciascun incontro nasce a margine di una figura, un tema o un’immagine scelti tra le possibilità innumerevoli che ogni canto dantesco può evocare, suggerire o ricordare. Per ripercorrerne poi il motivo all’interno della storia della cultura, secondo un gioco di specchi o di rimandi che giunge fino a noi.

Il ciclo di quest’anno è dedicato al tema del ritorno, un motivo antichissimo, nato all’alba della civiltà occidentale, di cui, dalla Bibbia a Omero, da Mosè a Ulisse, accompagna la nascita e definisce la fisionomia. Vi è implicito il tema dell’esperienza, dell’identità, della ricerca e della memoria. Può portare con sé la rassicurante certezza del sentiero già noto, della via senza sorprese, di ciò che torna sempre, come il moto degli astri, la potenza delle passioni o l’eterno ciclo delle stagioni. Oppure, al contrario, può costringerci alla resa dei conti con un passato che trasforma il tempo perduto nell’esperienza di un imprevedibile altrove. Senza rinunciare, con questo, all’emozione che accompagna comunque ogni ritorno come suggeriscono il mito, la religione e la poesia. Ma anche, sommessamente, la pubblicità o tante canzoni, perché tutti torniamo, prima o poi, a qualcosa: un luogo, un tempo, un amore, una terra. Forse, tutti, a una Terra Promessa.

Conferenze a cura di Maristella Mazzocca, Presidente dell’Associazione Dante Alighieri-Comitato di Padova.

Inizio conferenze: ore 17.30

“E lo spirito mio... d’antico amor sentì la gran potenza” (Pg., XXX, 34-39)

Nostos. Il tema del ritorno tra letteratura, scienza e filosofia

Intervengono Martino della Valle (saggista)

(saggista) e Massimo Scanarini (Università di Padova)

(Università di Padova) Introduce Maristella Mazzocca

“Cesare fui e son Giustiniano... d’entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano” (Pr., VI, 10-13)

Dalla Bibbia alla bibbia del diritto

Intervengono don Roberto Ravazzolo (Facoltà Teologica del Triveneto)

(Facoltà Teologica del Triveneto) e Luigi Garofalo (Università di Padova)

(Università di Padova) Introduce Maristella Mazzocca

Informazioni

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Agli studenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione utile per il credito formativo.

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

tel. 049 8204529 - donolatol@comune.padova.it

Società Dante Alighieri - Comitato di Padova

cell. 348 1072540 - dantealighieripadova@gmail.com

Info web

http://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/i-valori-che-non-muoiono-2020

https://www.facebook.com/Societ%C3%A0-Dante-Alighieri-Padova-202679619747640/