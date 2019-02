“La genesi: mito o metafora?” conferenza a Palazzo Moroni

La rassegna I valori che non muoiono, promossa dall’Assessorato alla Cultura / Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, rappresenta, all’interno delle iniziative culturali della città, una tradizione consolidata da oltre un decennio di attività.

Scopri tutti gli incontri “I valori che non muoiono 2019”

Ciascun incontro nasce a margine di una figura, un tema o un’immagine scelti tra le possibilità innumerevoli che ogni canto dantesco può evocare, suggerire o ricordare. Per ripercorrerne poi il motivo all’interno della storia della cultura, secondo un gioco di specchi o di rimandi che giunge fino a noi.

Scarica il depliant con tutti gli incontri

Il ciclo di quest’anno è dedicato al mito. Tema antichissimo, eppur sorprendentemente moderno. Oggi regala simboli alla psicanalisi quanto alle neuroscienze. Occhieggia nella pubblicità, ammicca nelle canzoni, ispira fortunatissime saghe cinematografiche e televisive. Ma ha attraversato ogni stagione della cultura europea, alla quale ha regalato nome e forma se fu proprio un mito, quello della fanciulla Europa, rapita da Zeus su una costa fenicia, a definire la prima fisionomia, geografica e culturale, del continente in cui viviamo. Perché il mito non ha tempo, come tutto ciò che attiene all’essenza nuda dell’umanità. Di cui, prima che racconto, è sostanza, semplice e complessa come ogni esistenza umana.

Conferenze a cura di Maristella Mazzocca, Presidente dell’Associazione Dante Alighieri-Comitato di Padova.

Inizio conferenze: ore 17.30

14 marzo

La genesi: mito o metafora?

...l’amor divino mosse di prima quelle cose belle (If. I, 19-20)

Intervengono Roberto Ravazzolo (Facoltà Teologica) e Martino Dalla Valle (Saggista)

Introduce Maristella Mazzocca

20 marzo

Dalla nascita alla nostalgia del mito

“...In quella parte ove surge ad aprire Zefiro dolce le novelle fronde di che si vede Europa rivestire... (Par., XII, 46-48)

Intervengono Enrico Berti (Accademia dei Lincei) e Silvio Ramat(Università di Padova)

Introduce Maristella Mazzocca

28 marzo

Ovidio, dell’amore e di altri miti

Come al nome di Tisbe aperse il ciglio Piramo, in su la morte, e riguardolla allor che ‘l gelso diventò vermiglio (Pg., XXVII, 37-39).

Intervengono Francesca Ghedini (Università di Padova) e Giulia Salvo (Università di Padova)

Introduce Maristella Mazzocca

Informazioni

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Agli studenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione utile per il credito formativo.

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

tel. 049 8204529 - donolatol@comune.padova.it

Società Dante Alighieri - Comitato di Padova

cell. 348 1072540 - dantealighieripadova@gmail.com