"ValorizziAMO la scuola!", convegno per insegnanti a Cervarese Santa Croce

Il Centro Studi Podresca organizza un convegno per insegnanti che inaugura il nuovo anno scolastico e propone una tematica di grande attualità, dal titolo "ValorizziAMO la scuola!".

L'evento si terrà lunedì 11 settembre alla scuola dell'infanzia Le Ginestre dell'istituto comprensivo di Cervarese Santa Croce.

CONCEPT

Il valore è il filo conduttore dell'iniziativa. Inteso come riconoscimento dell'impegno e dei risultati ottenuti fino ad oggi.

Anche il valore di docenti e alunni che quotidianamente interagiscono nel delicato compito educativo e necessitano di strumenti efficaci per contribuire a migliorare la qualità delle relazioni, ad aumentare la collaborazione e la coesione sociale, quali elementi determinanti di prevenzione e individuazione del disagio giovanile.

"ValorizziAMO la scuola!" è in linea con il Piano per la Formazione dei Docenti del triennio 2016/2019, recentemente elaborato dal Ministero dell'Istruzione, in cui si pone “particolare attenzione allo sviluppo del capitale culturale, sociale e umano che rappresenta l’insieme dei fattori fondamentali per sostenere e accelerare la crescita del Paese”.

Dunque la finalità è quella di educare ad “essere belle persone oltre che bravi studenti”.

PROGRAMMA

L'incipit della giornata è affidato al dott. Andrea Bergamo, dirigente dell'Ambito Territoriale Padova Rovigo.

Seguirà l'intervento del dirigente scolastico Giovanni Battista Zannoni, che tratterà “Il valore della scuola” introducendo le successive relazioni: della dott.ssa Silvana Tiani - presidente del Centro Studi Podresca, dal titolo “Il valore degli alunni” e dell'attore e autore teatrale Filippo Borille, incentrato su “Il valore degli insegnanti”.

Una parte del programma mattutino, curato dalla docente Sandra Moro, sarà caratterizzata dalla condivisione di buone prassi e di progetti sperimentali realizzati nelle scuole.

I lavori riprendono il pomeriggio con la parte esperienziale dedicata all'attuazione di percorsi applicativi finalizzati a conoscere approcci innovativi nell’educazione.

Cinque i laboratori in programma a partire dalle 14.30.

Alle 9 è prevista la registrazione dei partecipanti e alle 16 la conclusione delle attività.

L'iniziativa, patrocinata dal comune di Cervarese Santa Croce, è organizzata dall'istituto comprensivo di Cervarese in collaborazione con l’istituto comprensivo di Mestrino e Vitae ONLUS, associazione di volontariato per la qualità dell'educazione.

Coordinatrici del convegno sono le docenti Sandra Moro e Federica Destefani.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono da effettuarsi via mail a: costruire-relazioni@podresca.it o chiamando il numero 0432.713319 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.

INFORMAZIONI

Centro Studi Podresca - Borgo Podresca, 1 - Prepotto

info@podresca.it

www.podresca.it