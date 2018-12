TOP 12 - Valsugana Rugby Padova vs Lafert San Donà al Plebiscito

Lo stadio Plebiscito ospiterà la decima giornata di campionato di Top 12, dove scenderanno in campo il Valsugana Rugby Padova e il Lafert San Donà questo sabatao 22 dicembre.

Ultima partita prima della pausa natalizia, vedrà i ragazzi del Valsugana sfidare una squadra che finora ha dimostrato la capacità di saper mettere i bastoni tra le ruote ad alcune delle squadre più attrezzate del campionato, quali Fiamme Oro e Calvisano.

«Ci siamo e ci proviamo con tutta la volontà»

Questo il commento di Giovanni Boccalon, tecnico degli avanti: «Dopo questa prima parte di campionato possiamo tirare le somme: aver vinto una sola partita in Top 12, indica che c’è molto da migliorare. Servono automatismi e capacità di capire e gestire le partite più immediati.

In alcune occasioni siamo partiti con il freno a mano tirato e dimostrato solo alla fine che potevamo affrontarle meglio. Bisogna saper partire bene e sfruttare le occasioni che vengono regalate senza commettere errori che vanno oltre la bravura dell’avversario. Gli errori individuali possono vanificare quelle poche occasioni che a questo livello vengono concesse e perdere la partita. Noi non possiamo permettercelo, quando gli altri giocano all'80% noi dobbiamo dare comunque il 150%. Siamo gli ultimi arrivati e gli ultimi in classifica e quindi c’è da lavorare tanto.

Siamo comunque orgogliosi perché abbiamo finora dimostrato in tutte le partite di campionato che ci siamo e ci proviamo con tutta la volontà. Sappiamo che le altre squadre ci rispettano, sanno che sappiamo fare del buon gioco e cerchiamo di metterci in competizione. Siamo orgogliosi dell'impegno del gruppo e la grinta che stanno dimostrando».

Dettagli

A dirigere la partita sarà il Sig.Emanuele Tomò (Roma), aiutato dai giudici di linea Gabriel Chirnoaga (Roma) e Giorgio Sgardiolo (Rovigo). Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo)

Ricordiamo la diretta streaming sul canale youtube e sull'App della Federazione Italiana Rugby.

Probabile formazione

Ecco quindi la probabile formazione che domenica scenderà in campo alle ore 15: Paluello; Lisciani, Giacon, Dell’Antonio A, Beraldin; Roden, Scapin; Ferraresi, Sironi, Sturaro; Albertario, Scapin M; Varise, Pivetta, Swanepoel. Cesaro, Trevisan, Michielotto, Caldon, Maso, Gritti, Tomaselli, Rigutti

Biglietti

10 euro intero

5 euro ridotto (minori di 18 anni a partire dai 12)

Gratuito (tesserati Valsugana Rugby Padova, Under12)

Info web

Evento facebook https://www.facebook.com/events/604328239981347/

https://www.valsuganarugby.it/valsu/x-partita-di-top-12-valsugana-rugby-padova-vs-lafert-san-dona/