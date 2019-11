Valsugana Rugby Padova VS Rugby Udine FVG a Padova

Questa domenica verrà giocata la 4° partita di campionato per la Serie A del Valsu, la #whitebluearmy ospiterà in casa il Rugby Udine FVG, fischio d’inizio alle 14.30.

L’allenatore della mischia, Nicola Gatto, si aspetta molto dai ragazzi:

«Sicuramente ci aspettiamo una vittoria! Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e dobbiamo riscattarci dopo le due deludenti sconfitte ottenute nelle ultime due giornate di campionato.

Ci aspettiamo di vedere una reazione soprattutto a livello caratteriale da parte dei ragazzi, dal punto di vista tecnico dovremmo capire come affrontare questa gara in base alle condizioni meteo visto che ci sarà un campo sicuramente pesante e probabilmente pioverà anche durante la partita.

Le ultime due partite, che non sono andate affatto bene, vanno affrontate con la giusta mentalità: bisogna lavorare molto sulla testa dei ragazzi, è iniziato un anno di ricostruzione per questa squadra e queste batoste possono capitare, speriamo sia stato un incidente di percorso e già da domenica abbiamo l’occasione per riprendere il nostro cammino di crescita individuale e di squadra».

Info web

https://www.valsuganarugby.it/valsu/serie-a-in-casa-in-preparazione-allincontro-con-il-rugby-udine

https://www.facebook.com/valsugana.rugby.padova/