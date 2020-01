Van Der Graaf Generator live al Gran teatro Geox

Van Der Graaf Generator

venerdì 10 aprile 2020, ore 21.30

Gran Teatro Geox - Padova

Il grande ritorno sui palchi italiani dei Van der Graaf Generator non poteva essere più trionfale: dopo i già annunciati appuntamenti di Genova, Roma, Bologna e Milano, la storica formazione aggiunge un concerto al Gran Teatro Geox di Padova.

Dettagli

A sette anni dall’ultimo tour che aveva coinvolto anche il nostro Paese, tornano per un’importante ricorrenza i Van Der Graaf Generator: la band progressive rock inglese sarà infatti in Italia per festeggiare gli oltre cinquant’anni di carriera.

È nel 1970 che pubblicano quello che è considerato il loro primo album The Least We Can Do Is Wave To Each Other il cui anniversario verrà celebrato il prossimo anno con un tour internazionale durante il quale i tre storici componenti della band faranno rivivere al loro pubblico le atmosfere psichedeliche della loro musica.

La band inglese formata da Peter Hammill (voce, chitarra e pianoforte), Guy Evans (batteria) e Hugh Banton (tastiere, basso elettrico, chitarra) nasce nel 1967 a Manchester. Alla fine degli anni ’60 cominciano infatti a farsi strada con una loro particolarissima visione musicale, del tutto inclassificabile, con elementi di musica jazz, elettronica, classica, blues e soul che trasformano completamente, suonando musica sperimentale nel senso più vasto possibile del termine. La band è un quartetto rock, ma senza chitarre, che utilizza invece strumenti come organo, flauto, sassofono e piano, modificati per produrre suoni poi arricchiti con raffinatissimi effetti di sovraincisione. Album come Pawn Hearts (Charisma Records, 1971) e Still Life (Charisma Records, 1976) catturano al meglio l’essenza di una band che tuttavia è nella dimensione live che si esprime al meglio. Tra il 1969 e il 1978 i VDGG trascorrono infatti interi anni in tour particolarmente impegnativi e proprio in Italia trovano un pubblico adorante e vastissimo.

Un’esperienza incredibile che in alcuni anni porta i vari membri del gruppo a cercare respiro in esperienze soliste (alle quali peraltro collaborano spesso anche gli altri VDGG). Peter Hammill è certamente quello che negli anni ha ottenuto maggiore visibilità con una produzione musicale sempre originale e molto varia che gli ha procurato nell’Ottobre 2004 anche un Premio Tenco alla carriera. Il presente parla di un Peter Hammill sempre in piena attività sia come solista sia con la band: i VDGG non hanno infatti smesso di esibirsi e si preparano a conquistare ancora una volta il cuore dei fan italiani.

Biglietti già disponibili su ticketmaster.it e prevendite autorizzate, ulteriori informazioni al sito zedlive.com

https://www.zedlive.com/van-der-graaf-generator-a-grande-richiesta-il-tour-europeo-a-padova-ad-aprile/