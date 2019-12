Al Cinema Don Bosco di Padova lo spettacolo "Varietà Ruzzante"

La Compagnia Teatrale Beolco Ruzzante, per la stagione 2019/2020, presenta lo spettacolo a ingresso gratuito: "Varietà Ruzzante". Cosa c'è di più natalizio di un sipario di velluto rosso? Le luci del palco, l'emozione degli attori... e una ventata di risate prima delle feste.

Seguendo la tradizione iniziata gli scorsi anni, la Compagnia presenta uno spettacolo per inaugurare il periodo festivo, questa stagione con un nuovo format: il Varietà Ruzzante, evento unico in scena il 20 dicembre. I nostri attori saliranno sul palco con sketch comici, monologhi e molto altro, in una serata piena di sorprese. Due appassionati conduttori vi accompagneranno attraverso i 15 mini-show selezionati, fino alla tradizionale lotteria finale. Vi aspettiamo per questo per vivere insieme a voi questo Natale, come sempre, a ingresso gratuito!

Presentano: Federica Faraoni e Andrea Stefani

Informazioni, contatti e prenotazioni

Prenotazione consigliata su: https://varieta19.eventbrite.it

Lo spettacolo avrà luogo:

Venerdì 20 dicembre 2019 ore 20.45

Cinema Don Bosco

Via San Camillo De Lellis 4, 35128 Padova