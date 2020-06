Varo della nuova arcaluna e presentazione libro: il venerdì del museo dei barcari di Battaglia

Il MUBA, il museo dei barcari di Battaglia Terme, cioè il museo civico della navigazione fluviale, informa che venerdì 12 giugno, alle ore 15 l’artista Vittorio Riondato effettuerà il varo della Nuova Arcaluna a Battaglia Terme, presso lo scivolo comunale di Via Squero 1.

Il natante è interamente costruito con materiale recuperato e riciclato.

Il legame con Battaglia

Riondato non è alla prima esperienza costruttiva di barche ecologiche. La prima Arcaluna ha navigato tra Padova e l’Europa per circa 15 anni, ed ora è ormeggiata proprio nelle placide acque del Canale Battaglia, donata al Museo della Navigazione Fluviale. Riondato è profondamente legato a Battaglia, ai barcari, al mondo della navigazione fluviale.

La data? Non è casuale

La data del varo non è casuale, ma è un tributo alla presentazione, proprio venerdì a Battaglia Terme, in anteprima nazionale, del romanzo dello scrittore Paolo Malaguti “Se l’acqua ride”, edito da Einaudi, e ambientato proprio nel mondo dei barcari di Battaglia Terme.

E’ un’opera importante perché fa conoscere al vasto pubblico una attività, quella dei barcari di acque interne, oggi, ai più, inimmaginata ma, fino agli anni ‘60, fondamentale per lo sviluppo della civiltà dell’uomo lungo tutta la pianura padana.

Nell’occasione del varo, sull’albero della nuova arcaluna, verrà issata la vela del Santo, a ricordo del navigare di Sant’Antonio, celebrato sabato 13 giugno a Padova e nel mondo.

Sarà possibile partecipare al varo della Nuova Arcaluna, nel rispetto delle misure in essere per la prevenzione dai rischi di contagio Covid-19.

Presentazione libro

Presentazione in anteprima nazionale, del libro "Se l'acqua ride" di Paolo Malaguti, edito da Einaudi, alla presenza dell'autore che dialogherà con Maurizia Rosada.

Il libro

Il libro è stato ispirato dalle storie di vita raccontate all’autore da Riccardo Cappellozza ed è ambientato nei primi anni Sessanta del Novecento a Battaglia Terme.

E’ un’opera importante perché fa conoscere al vasto pubblico una attività, quella dei barcari di acque interne, oggi, ai più, inimmaginata ma, fino agli anni ‘60, fondamentale per lo sviluppo della civiltà dell’uomo lungo tutta la pianura padana.

Tra i ringraziamenti del libro leggiamo “Il grazie più grande a Riccardo Cappellozza, barcaro di Battaglia Terme, che alle soglie dei novant’anni continua ad offrire la sua passione, la sua cultura, il suo amore per il fiume e per le barche ai molti, come me, figli del dopo.”

Anche se Riccardo Cappellozza ci ha lasciato lo scorso gennaio, il suo ricordo continua ad essere vivo e pieno di energia, la stessa energia che ha avuto fino alla fine.

Il Comune di Battaglia Terme, il Museo Civico della Navigazione Fluviale e la Biblioteca di Battaglia Terme vi invitano all’evento che seguirà i protocolli suggeriti per far fronte all’emergenza covid-19.

