"Le luci della città elettrica", incontro con Vasco Brondi alla Feltrinelli

Vasco Brondi e Le luci della città elettrica incontrano il pubblico per firmare le copie del loro nuovo album ‘2008-2018: tra la via Emilia e la via lattea’ (Cara Catastrofe).

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Per avere accesso prioritario al firma copie, acquista il cd alla Feltrinelli di via S. Francesco e ritira il pass*.

*1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Info

https://www.facebook.com/events/1804811892951053/