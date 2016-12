Stagione teatrale “Vecchia sarai tu!” al Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche

Il Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche presenta la XIX stagione teatrale invernale 2016/2017, con cinque spettacoli in programma tra novembre e marzo.

La rassegna è proposta dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione Viadelcampo e Arteven.

Sarà il tempo, con i suoi protagonisti e le sue contraddizioni, il filo conduttore degli spettacoli, che toccheranno temi di attualità e della storia del Paese, presentati come sempre da artisti di fama e di altissimo livello.

LO SPETTACOLO

20 gennaio, ore 21

Antonella Questa

VECCHIA SARAI TU!

di Antonella Questa e Francesco Brandi

coreografie Magali B. “Compagnie Madeleine&Alfred”

regia Francesco Brandi

Un’ottantenne si ritrova in ospizio contro la propria volontà. Una caduta, qualche giorno in ospedale, il figlio lontano, una nuora avida, la nipote che non ha mai tempo, quindi la soluzione migliore per tutti, tranne che per lei, è la casa di riposo. Come tornare allora a casa, davanti al suo mare, per ritrovare le amiche di sempre, per rivedere l’amico d’infanzia Carmè e finire la vita dove l’ha sempre vissuta? Scappare è l’unica soluzione. Un viaggio alla scoperta di come oggi tre donne vivono l’avanzare del tempo: chi si rifiuta di invecchiare, chi subisce la tirannia dell’invecchiare bene e chi è giovane ma si sente vecchia! Uno spettacolo comico per esorcizzare la paura di invecchiare e ricordarsi che “vecchia”… lo sarai anche tu!

BIGLIETTI

Abbonamenti: Interi euro 70 ; Ridotti euro 60.

Biglietti singoli:

"Human" e "Mio eroe": Interi euro 18; Ridotti euro 15.

"Vecchia sarai tu!": Intero euro 14; Ridotto euro 12.

Ridotto speciale studenti euro 10.

Le riduzioni sono valide per i giovani fino a 30 anni, per gli anziani oltre i 60 anni, per i soci della Pro Loco di S.Giorgio delle Pertiche e i soci CRAL ULSS 15 Camposampiero.

Vendita biglietti:

I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Cinema Teatro Giardino dalle ore 20.30.

Prenotazioni e prevendite: 349.7368623

INFORMAZIONI

Biblioteca comunale San Giorgio delle Pertiche

049.9370076 - www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Associazione Viadelcampo

349.7368623 - teatroviadelcampo@gmail.com - www.arteven.it