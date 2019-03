“Vecchia sarai tu”, spettacolo al teatro ai Colli

Sabato 9 marzo 2019 - ore 21

Teatro ai Colli (Via Monte Lozzo – Padova)

“Vecchia sarai tu” di e con Antonella Questa

Regia di Francesco Brandi

organizzazione generale Serena Sarbia

collaborazione: Gérard Darier, Giuliana Musso, Carlotta Clerici

Intero: 15 euro

Info e prenotazioni: 3277661425 - info@teatroaicolli.it

Dettagli

Un’ottantenne si ritrova in ospizio contro la propria volontà. Una caduta, qualche giorno in ospedale, il figlio lontano, una nuora avida, la nipote che non ha mai tempo, quindi la soluzione migliore per tutti, tranne che per lei: andare alla casa di riposo. Come tornare allora a casa, davanti al suo mare, per ritrovare le amiche di sempre, per rivedere l’amico d’infanzia Carmè e finire la vita dove l’ha sempre vissuta? Scappare è l’unica soluzione. La donna farà un viaggio alla scoperta di come oggi tre donne vivono l’avanzare del tempo: chi si rifiuta di invecchiare (lei), chi subisce la tirannia dell’invecchiare bene cercando di cancellare i segni dal corpo (la nuora Sabine) e chi è giovane ma si sente vecchia, perché crede di non riuscire a fare tutto (la nipote Monica). Uno spettacolo che, con leggerezza e sensibilità, porta a riflettere su quanto la vecchiaia possa anche essere un dono e regalare ancora momenti ricchi e belli.

Vecchia sai tu, lo spettacolo di Antonella Questa, ha vito il Premio Cervi-Teatro della Memoria 2012, i Premi Calandra 2012 Migliore Spettacolo, Migliore Attrice, Migliore Regia.