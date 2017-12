"Dalle vecchie ghiacciaie ai moderni frigoriferi", incontro a palazzo Zacco Armeni

Martedì 5 dicembre alle ore 17 il Circolo Unificato Esercito ospita l'incontro "Dalle vecchie ghiacciaie ai moderni frigoriferi", nuovo appuntamento organizzato dall'Università Popolare di Padova con il professore Pier Giovanni Zanetti, docente di Tecnologia rurale, Economia ed Estimo.

LA CONFERENZA

Il freddo come mezzo terapeutico e soprattutto per la conservazione delle scorte alimentari è conosciuto sin dall’epoca preistorica. Si trattava di freddo accumulato d’inverno mediante la raccolta di ghiaccio e neve, prodotti naturali conservati in speciali manufatti denominati ghiacciaie.

Tale modo di approvvigionarsi funzionò sino a poco più di un secolo fa, vale a dire sino alla diffusione dell’energia elettrica e delle macchine frigorifere che hanno permesso di produrre freddo artificiale a minori costi e con maggiori garanzie igieniche: dapprima attraverso la mediazione del ghiaccio prodotto in speciali fabbriche, poi per mezzo dei frigoriferi domestici. Conseguentemente le vecchie giassàre, costruite nel mezzo dei parchi delle ville o comunque al riparo di boschetti, sono state abbandonate e ora quelle rimaste costituiscono una testimonianza dei grandi progressi tecnologici compiuti nel campo della refrigerazione.

IL RELATORE

Pier Giovanni Zanetti nasce e risiede a Padova. Dopo essersi laureato in Scienze agrarie all’Università di Padova, insegna Tecnologia rurale, Economia ed Estimo negli istituti tecnici statali. Nel 1984 fonda l'associazione culturale Lo Squero che ha all'attivo numerose mostre e convegni volti al recupero della memoria materiale. Si dedica allo studio delle peculiarità del territorio veneto e in particolare da una parte le acque e la navigazione fluviali e dall’altra il paesaggio e le istituzioni agrarie. Cura l’allestimento e dirige sino al 2001, il Museo della Navigazione fluviale di Battaglia Terme. Per il suo impegno in ambito culturale, il 19 dicembre del 2013 riceve dal sindaco il “Sigillo di Padova” e nel novembre del 2014 il riconoscimento di “Padovano eccellente”. É autore, coautore e/o curatore di numerose pubblicazioni: La Riviera Euganea, acque e territorio del canale Battaglia (Programma, Padova 1989); L’agricoltura veneta dalla tradizione alla sperimentazione attraverso le scuole agrarie padovane (Cleup, Padova 1996); I mestieri del fiume, uomini e mezzi della navigazione (Cierre, Verona 1999); I Colli Euganei (Cierre, Verona 2005); Il Bacchiglione (Cierre, Verona 2008).

