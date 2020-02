Nuovi progetti per la Vecia Padova: tutto il programma 2020 all’assemblea dei soci aperta a tutti all’hotel “Al Cason”

2019…che anno meraviglioso! Dopo i festeggiamenti per i quarant’anni di attività, raccontati attraverso i giornali, i programmi televisivi, gli incontri, le visite guidate e una bellissima festa celebrativa all’interno di quello che viene definito il simbolo della Patavinitas: palazzo della Ragione, domenica 1 marzo nuovo appuntamento con la Vecia Padova,

L’incontro

Domenica 1° marzo alla sala conferenze dell’Hotel Al Cason, in Via Fra' Paolo Sarpi, 40, si svolgerà la tradizionale assemblea dei soci.

Ad invitare tutti è Monica Montedoro, external relations team Vecia Padova-Associazione culturale: «Quale migliore occasione per unirvi a noi e venire a conoscere il nostro nuovo programma. Dalle 10.30 ci troverete pronti ad accogliervi, distribuire il nostro nuovo libretto, e raccontarvi quali sono i progetti per l’anno che si è aperto da poco.

Naturalmente, l’obiettivo è sempre quello di valorizzare il territorio e far conoscere ai soci tutte le bellezze storiche ed artistiche di Padova e dintorni.

E lo faremo anche in musica. Uno degli incontri, infatti, avrà il titolo “Ma quando torno a Padova – Viaggio sulle note”. Paolo Giaretta, ex sindaco di Padova, ci accompagnerà in un viaggio interessante insieme alla bellissima voce della cantante Ester Viviani. Ci racconteranno la Padova che fu arrivando fino ai nostri giorni.

E poi… e poi… lo “Zibaldone Padovano” ci sorprenderà con la danza gestuale di Marina Soligon, il teatro e tanto ancora.

Il “Memorial Vasoin”, la conferenza che la Vecia Padova ha deciso di dedicare, ogni anno, ad uno dei suoi più illustri soci, Gigi Vasoin appunto, che ci ha lasciati qualche anno fa, avrà per titolo “Padova nella Repubblica veneta”. Oltre a brani scelti dagli scritti di Vasoin, avremo l’intervento di Fabrizio Boron, Presidente della Commissione Sanità Regionale Veneto e grande cultore della materia.

Non mancheranno, come sempre le visite guidate ed i momenti di aggregazione e di gaudio.

Visiteremo la Casa di Antenore e Ca’ del Figo, la residenza di Caterina, la nota “Bisbetica Domata” di Shakespeare. Vi assicuriamo che nulla ha da invidiare, quest’ultima, alla casa ed al balcone di Giulietta a Verona. E ve lo racconteremo noi… ed anche lei stessa!

La gita sociale, invece, quest’anno, ci porterà al Castello del Buonconsiglio a Trento.

E poi, venite a trovarci in Ghetto! “La Festa di Primavera”, “Le Muse in Ghetto” e “La Festa d’Autunno”, musica, mostra di pittura ed ex tempore e, a seconda dell’occasione, vi offriremo il nibiè de la Betìa, poenta e renga e castagne.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti!

Non dimentichiamoci, poi, che quest’anno Padova concorre, uno sito italiano, a divenire Patrimonio dell’Umanità e, quindi, a ricevere dal comitato UNESCO, il riconoscimento che merita.

Abbiamo preparato, per quella occasione, un percorso URBS PICTA, ma, prima…incrociamo le dita!

Vi aspettiamo numerosi all’hotel “Al Cason”.

Non mancate di seguirci sulle pagine social, Facebook ed Instagram, attraverso il nostro sito ufficiale https://www.veciapadova.com/ e contattateci all’indirizzo e-mail: veciapadova@gmail.com o ai numeri 049 872 40 17/Cell: 348 49 75 85».