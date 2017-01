“Vedi alla voce Alma” al ridotto del Verdi

Il 17, 24 e 31 gennaio 2017 vanno in scena al Ridotto del Teatro Verdi di Padova tre spettacoli selezionati nell’ambito di NEXT – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo, un progetto della Regione Lombardia, sostenuto dalla Fondazione Cariplo e organizzato dall’AGIS Lombarda, che il Teatro Stabile del Veneto ha scelto di sostenere con convinzione, in particolare nel merito della circuitazione in ambito nazionale di spettacoli prodotti da compagnie Under 35.

Sola in scena coi suoi fantasmi c’è una donna che donna non è, divisa tra l’amore e il disamore, tra la tragedia e la farsa, tra le grandi muse e le piccole massaie. Tenuta in vita da un filo sottile… il filo di un telefono. L’immaginario delle Drag Queens portato in teatro riesce a creare dei corto circuiti sorprendenti. Ne è un chiaro esempio il playback di una strabordante Anna Proclemer ne “La voce umana” di Cocteau. Principale fonte di ispirazione per il lavoro è un personaggio realmente esistito: Alma Mahler, musa di tanti artisti del ‘900, e amante del pittore Oskar Kokoschka. Questi, da lei abbandonato, ne fece costruire una bambola a grandezza naturale. Visse con la bambola, la portò in pubblico, finché un giorno decise di dare un epilogo tragico alla vicenda. Lorenzo Piccolo indaga l’ossessione d’amore senza essere mai eccessivo, ma dosando alla perfezione dramma e ironia.

Biglieti in vendita dal 3 Gennaio 2017

interi 10 euro

ridotti 5 euro

(le riduzioni sono previste per gli abbonati del TSV, età inferiore ai 26 e superiore a 65 anni e le altre riduzioni concesse)

INFORMAZIONI

Teatro Verdi – Padova

Via del Livello, 32 tel 049 8777011/213

info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

NINA’S DRAG QUEENS

drammaturgia e interpretazione:Lorenzo Piccolo

regia: Alessio Calciolari

elementi di scena e costume: Rosa Mariotti

disegno e realizzazione luci: Andrea Violato

tecnica: Adriana Renna

sound design: Silvia Laureti

registrazioni e missaggio: Pietro Paroletti

assistente alla regia: Ulisse Romanò

tutor: Daria Deflorian

nell'ambito della residenza artistica:Fuori Zona / Officina LachesiLAB

