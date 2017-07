Good Goodbye, Chester! Veglia in onore del cantante dei Linkin Park in Prato della Valle

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/230807164108025/

Vogliamo salutare con una grande riunione di famiglia il nostro Chester Bennington, tragicamente scomparso il 20 luglio 2017.

Per tutti coloro che volessero partecipare, l'evento sarà molto informale e semplice: ci riuniremo in Prato della Valle e canteremo insieme qualche canzone per fargli sentire il nostro ultimo saluto, ovunque si trovi adesso.

- Shadow of the day

- Leave out all the rest

- In the end

- One more light

- My december

- Final Masquerade

E molte altre, se vorrete.

Portiamo tutti una fiaccola o una candela, o qualunque cosa si possa illuminare al buio.

Chiunque volesse rendersi utile per l'organizzazione è ben accetto. L'orario dell'evento potrebbe subire variazioni a seconda di quanta gente parteciperà. Non appena arriveranno dichiarazioni ufficiali dalla famiglia, relativamente ai funerali in America, capiremo se riorganizzare l'evento per fare in modo che vadano in contemporanea.