Veglia di preghiera per il lavoro: l'appuntamento e le istruzioni sono online

A differenza degli altri anni non sarà possibile in questo 2020 vivere, a ridosso del 1° maggio, la Veglia di preghiera per il lavoro che la Pastorale sociale e del lavoro negli ultimi anni proponeva di vivere all’interno dei luoghi del lavoro, scegliendo ogni anno un’azienda del territorio diocesano.

Così la Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova ha preparato un video e un testo per accompagnare un momento di riflessione e di preghiera: una veglia “domestica”, dal titolo “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, che attraverso la riflessione sul Padre nostro permetterà di «trasformare la nostra Diocesi in un grande laboratorio e unire la preghiera che esce dalle nostre case per formare un intreccio di grazia che attraversa ogni luogo».

Il testo e il video che accompagnano questo momento di preghiera sarà disponibile dalle ore 16 di giovedì 30 aprile sul sito della Diocesi di Padova (www.diocesipadova.it) e diffusa attraverso i canali social, lo stesso giorno in cui sarebbe stata in calendario la Veglia in un’azienda della zona industriale di Padova.

Info web

http://www.diocesipadova.it/1-maggio-2020-una-veglia-domestica-per-il-mondo-del-lavoro/