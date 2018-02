Veglia di preghiera alla Cappella San Giuseppe Lavoratore

In occasione della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta delle persone (8 febbraio 2018) che ha come tema Migrazione senza tratta. Sì alla libertà! No alla tratta!, la Chiesa di Padova promuove una VEGLIA DI PREGHIERA, che si terrà giovedì 8 febbraio, alle ore 20.30, in Cappella San Giuseppe Lavoratore, in via IV strada 7, in Zona industriale a Padova.