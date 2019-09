Vendemmia notturna in Rosé di Maeli

Tra pochi giorni, sabato 14 settembre, la Vendemmia notturna di Maeli, l’azienda vitivinicola di Baone condotta da Elisa Dilavanzo, si tingerà di rosa diventando così “La Vendemmia notturna in Rose’ di Maeli” La sorpresa è che, insieme a Elisa, protagoniste della raccolta al chiaro di luna saranno le produttrici di Donne Impresa di Coldiretti (#donneimpresacoldiretti), che vendemmieranno fra i filari del vigneto di casa Maeli insieme ai partecipanti che si uniranno all’iniziativa. Accanto alla raccolta dei grappoli ci sarà anche spazio per conoscere alcuni prodotti dell’agricoltura padovana firmati dalle imprenditrici di Coldiretti Donne Impresa.

Il ritrovo è nel vigneto di casa Maeli a Baone (via Dietro Cero, 1), alle ore 20, per vendemmiare tutti insieme. Quindi i partecipanti assisteranno alla pigiatura delle uve, guidati dal cantiniere enologo Riccardo, che spiegherà il percorso dell’uva dalla vigna in cantina. La serata proseguirà con le degustazioni dei vini Maeli abbinati ai prodotti locali delle imprenditrici agricole di Donne Impresa Coldiretti, guidate dalla responsabile provinciale Valentina Galesso.

«Abbiamo accettato con entusiasmo l’invito di Elisa per la vendemmia in notturna – afferma Valentina Galesso – e per le degustazioni mettiamo a disposizione alcune tipicità delle nostre aziende. Silvia Girotto ci farà degustare la confettura di Patata Americana e curerà l’allestimento delle tavole con i fiori coltivati nella sua azienda, Assunta ed Elisabetta della Fattoria Crivellaro prepareranno i formaggi mentre Cinzia Calaon dell’agriturismo Bacco e Arianna farà assaggiare i salumi e altre bontà di stagione. Luana Carmignotto dell’agriturismo l’Alveare, proporrà invece i sugoli ottenuti da uva insieme ad altre squisitezze della sua azienda. Infine Marina Bonetti di “Forno a Legna” preparerà la focaccia con l’uva. Vogliamo far conoscere alcuni fra i tanti prodotti della nostra agricoltura, molti dei quali nascono proprio dall’impegno delle donne imprenditrici».

Dettagli dell'evento

Orario: 20 - 23

Prezzo: 18 euro a persona

Info e prenotazioni a info@maeliwine.com o chiamando il numero 0429538144

P.S. in caso di maltempo la vendemmia verrà posticipata

Ritrovo per tutti: ora 20 presso cantina Maeli

Via Dietro Cero 1/C, 35030 Baone (PD)

Info web

https://www.facebook.com/Maeliwine/

https://www.facebook.com/events/341742633395997/