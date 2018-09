Vendemmia in villa dei Vescovi

Domenica 9 settembre Villa dei Vescovi a Luvigliano ospita "Vendemmia in Villa", iniziativa per adulti e bambini che sono invitati a partecipare alla raccolta dell'uva dai filari che abbracciano la residenza cinquecentesca.

Come tutte le attività umane legate al ciclo delle stagioni, si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con "Vendemmia in Villa" nella struttura di Luvigliano che è Bene del FAI - Fondo Ambiente Italiano.

Dalle 10 alle 18 i visitatori potranno partecipare alla raccolta dell’uva e riscoprire la tradizione agricola che caratterizza il termine della bella stagione.

Programma

Nel corso della giornata gli ospiti non solo si “sporcheranno le mani” con i grappoli e la terra dei vigneti, ma potranno pigiare gli acini nelle tinozze e scopriranno come si imbottiglia il vino e come si etichetta.

Il “lavoro” sarà scandito dal ritmo di musiche tradizionali, da giochi campestri e da momenti di divertimento e relax. Chi vorrà ristorarsi potrà gustare nel parco le pietanze del cestino da picnic (su prenotazione presso la caffetteria della villa) oppure partecipare a un pranzo di campagna.

L’evento è in collaborazione con la società agricola Vignalta.

Con il patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Torreglia.

Biglietti

12 euro adulti, 7 euro bambini, 4 euro iscritti FAI e residenti, 30 euro famiglia (2 adulti + 2 bimbi)

Informazioni