Antonello Venditti & Superband al Gran Teatro Geox con "Viva le Donne - La Festa"

Giovedì 8 marzo alle 21.30 al Gran Teatro Geox arrivano Antonello Venditti & Superband in concerto con "Viva le Donne – La Festa".

In occasione della Giornata Internazionale della Donna e del proprio compleanno, Antonello Venditti terrà al Gran Teatro Geox uno speciale concerto dal titolo “Viva le Donne”. Venditti porterà a Padova gli storici successi del suo repertorio. Sul palco, per l’occasione unica nel suo genere, Venditti verrà affiancato da una vera e propria Superband di musicisti.

BIGLIETTI

Biglietti disponibili da mercoledì 13 dicembre alle ore 1 su zedlive.com, fastickets.it , nei punti vendita Fast Ticket, alle biglietterie del Gran Teatro Geox e del Gran Teatro Morato di Brescia e in tutti i punti vendita autorizzati.

INFORMAZIONI

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-antonello-venditti-viva-donne-padova/​